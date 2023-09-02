Почему новые дела по Коломойскому больше похожи на попытку его спасти

Делом занимаются не профильные органы вроде НАБУ и САП

В субботу, 2 сентября, стало известно, что по материалам СБУ и БЭБ олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). История резонансная, но и странная, учитывая, что подобные дела – в ведении НАБУ, а не СБУ. На это обратил внимание эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, рассказав "Телеграфу", почему в данном случае скорее – дело ясное, что дело – темное.

"Это выглядит как попытка "отмазать" Коломойского, показушно взяв его в как бы оборот. Дело отдали СБУ, подконтрольной Офису президента во главе с Ермаком. Таким образом, будут демонстрировать бег на месте. Для картинки показывать, что Коломойского якобы "догоняют". А на самом деле это будет в стиле – "не слишком ли быстро мы за ним бежим?". С моей точки зрения, именно так в обществе должны расценивать происходящее, – говорит Виктор Бобыренко. – Возьмись за это независимые НАБУ, САП – другой разговор. А так – в деле вновь прожженное БЭБ и подконтрольная властям СБУ".

Из этой же оперы, считает аналитик, и недавние заявления Зеленского о намерении приравнять коррупцию к государственной измене.

"Суть не в желании ужесточить наказание за коррупцию, не в желании коррупцию побеждать (иначе можно и на себя выйти), а – в намерении заменить субъекта расследования с независимых антикоррупционных органов (которые занимаются топ-коррупцией) на подконтрольную СБУ", – уверен Виктор Бобыренко.

По его мнению, всё происходит именно сейчас – не случайно. Руководство наших антикоррупционных органов находится с визитом в США. Где у них явно спрашивают — почему борьба с коррупцией в Украине идет такими слабыми темпами? Кто мешает, кто оказывает сопротивление? И ответы могут не понравиться ОП, поясняет эксперт.

К тому же, продолжает Виктор Бобыренко, тема коррупции в Украине, в том числе в бывших военкоматах, на оборонке, активно фиксируется и раздувается россиянами, а также прикормленными ими западными чиновниками, политиками, журналистами, аналитиками. Мол, смотрите, они там, в Украине, насквозь коррумпированы – зачем таким помогать?!

"Офис президента, понимая, что недовольство и в украинском обществе, и у партнеров – нарастает, что не получится сделать вид, будто власть – сама по себе, а коррупция – сама по себе, пытаясь уберечь рейтинги, показывает картинку. Просто красивую картинку якобы борьбы с коррупцией в лице Коломойского, – считает Виктор Бобыренко. – Уверен, что Коломойского, у которого уже были обыски по ряду схем, не посадят. При этой власти – так точно. Нужно, чтобы либо сменилась власть, либо – кардинально изменились обстоятельства. К примеру, союзники могут поставить Зеленского перед фактом – если они поймут, что эти танцы вокруг Коломойского являются просто игрой, замыливанием глаз, то худо будет самому Зеленскому. Но вряд ли всё произойдет так быстро. В этом году я за Коломойского точно спокоен".