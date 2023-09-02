Коломойський прибув до суду: журналісти змогли поставити йому кілька питань (ексклюзивні фото та відео)

Суд має обрати запобіжний захід бізнесменові

Український олігарх Ігор Коломойський, якому 2 вересня вручили підозру за двома статтями, прибув до будівлі Шевченківського районного суду Києва.

На місці є кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який зробив кілька знімків бізнесмена. Як відомо, на засіданні судді мають обрати Коломойському запобіжний захід.

Перед тим, як зайти до приміщення, журналісти змогли поставити йому кілька питань. Так бізнесмен повідомив, що "дуже поверхово" ознайомився з підозрою і не знає, на яке рішення суду йому варто розраховувати. При цьому Коломойський додав, що не погоджується з тим, що написано в тексті підозри.

Ігор Коломойський у суді

Ігор Коломойський у суді

Ігор Коломойський у суді

Ігор Коломойський у суді

Як повідомлялося раніше, Коломойському вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — йшлося у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, "Телеграф" поговорив з експертом ГО "Бюро аналізу політики" Віктором Бобиренком, який поділився своїм прогнозом з приводу розвитку подій навколо олігарха.