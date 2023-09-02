Коломойский прибыл в суд: журналисты смогли поставить ему несколько вопросов (эксклюзивные фото и видео)

Суд должен избрать меру пресечения бизнесмену

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которому 2 сентября вручили подозрение по двум статьям, прибыл в здание Шевченковского районного суда Киева.

На месте присутствует корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который прислал несколько снимков бизнесмена. Как известно, на заседании судьи должны избрать Коломойскому меру пресечения.

Перед тем, как зайти в помещение журналисты смогли поставить ему несколько вопросов. Так бизнесмен сообщил, что "очень поверхностно" ознакомился с подозрением и не знает на какое решение суда ему стоит рассчитывать. При этом Коломойский добавил, что не согласен с тем, что написано в тексте подозрения.

Игорь Коломойский в суде

Игорь Коломойский в суде

Игорь Коломойский в суде

Игорь Коломойский в суде

Как сообщалось ранее, Коломойскому вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", — говорилось в сообщении СБУ.

Напомним, "Телеграф" поговорил с экспертом ОО "Бюро анализа политики" Виктором Бобыренко, который поделился своим прогнозом по поводу развития событий вокруг олигарха.