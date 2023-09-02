Суд заарештував Коломойського, але він може вийти, сплативши величезну заставу: подробиці рішення суду

Бізнесмена взяли під варту у залі засідань

Суд обрав запобіжний захід українському олігарху Ігорю Коломойському у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення величезної застави.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали засідань, бізнесмена відправили під варту на 60 днів, тобто до 31 жовтня цього року включно.

У рішенні суду йдеться про те, що Коломойський може вийти на волю у разі внесення застави у розмірі 190 тисяч прожиткових мінімумів працездатних громадян, тобто 509 мільйонів 960 тисяч гривень.

Нагадаємо, вранці 2 вересня співробітники Служби безпеки України вручили Коломойському підозру за статтями 190 (шахрайство) та 209 (відмивання майна, одержаного нелегальним шляхом).

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — йшлося у повідомленні відомства.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" поговорив з експертом ГО "Бюро аналізу політики" Віктором Бобиренком, який поділився своїм прогнозом з приводу розвитку подій навколо олігарха.