Суд арестовал Коломойского, но он может выйти, уплатив огромный залог: подробности решения суда

Бизнесмена взяли под стражу в здании суда

Суд избрал меру пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей с альтернативой внесения огромного залога.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседаний, бизнесмена отправили под стражу на 60 дней, то есть до 31 октября текущего года включительно.

В решении суда говорится, что Коломойский может выйти на свободу в случае внесения залога в размере 190 тысяч прожиточных минимумов трудоспособных граждан, то есть 509 миллионов 960 тысяч гривен.

Напомним, утром 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины вручили Коломойскому подозрения по статьям 190 (мошенничество) и 209 (отмывание имущества, полученного нелегальным путем).

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", — говорилось в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с экспертом ОО "Бюро анализа политики" Виктором Бобыренко, который поделился своим прогнозом по поводу развития событий вокруг олигарха.