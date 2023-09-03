Подозрительное подозрение: почему за Коломойского взялась именно СБУ и чем это закончится

Коррупцию все же приравняли к государственной измене?

В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины вручила Игорю Коломойскому подозрение по двум статьям: "мошенничество" и "легализация имущества, полученного преступным путем". По данным ведомства, в течение 2013-2020 годов олигарх легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Учитывая, что проблемы с законом у бизнесмена начались давно и в его жилище раньше даже происходили с обысками, вручение подозрения было бы вполне закономерным продолжением истории, если бы не одна деталь. Ранее делами Коломойского, в частности, по махинациям вокруг "Укрнафты", занималось Национальное антикоррупционное бюро. Ожидалось, что именно этот орган (высшее руководство которого прямо сейчас находится с официальным визитом в США) вручит подозрение олигарху уже на следующей неделе.

Почему инициативу вдруг перехватила СБУ, и насколько вероятно привлечение Игоря Коломойского к ответственности, "Телеграф" спрашивал у политических экспертов.

Ничего личного

Сегодня в Украине расследуется несколько дел с участием Игоря Коломойского. В частности, о возможных махинациях с присвоением 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", около 50% акций которых принадлежали компаниям Коломойского, а также вывод 13 млрд гривен и доведение "ПриватБанка" до банкротства.

По состоянию на февраль 2023 г. в рамках уголовных дел в отношении ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" расследовалась причастность Коломойского к 10 эпизодам преступной деятельности. Среди них: вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.

Начиная с 2019 года, вероятные связи олигарха с президентом Украины Владимиром Зеленским воспринимались обществом как своего рода "иммунитет" от возможного разоблачения участия бизнесмена в мошеннических схемах. Тем не менее с осени 2022 года в доме Игоря Коломойского состоялось уже несколько обысков, результатом которых и стало вручено сегодня подозрение.

Навешивание на олигарха пожизненного ярлыка "человек, связанный с президентом" и присвоение его образу абсолютной неприкосновенности перед законом было бы несколько наивным, считает политический аналитик Александр Кочетков.

По словам эксперта, занимая пост главы государства, политики нередко "забывают" о связях, объединявших их с влиятельными людьми в прошлом, строя карьеру по принципу "ничего личного". Сегодня приоритетом для Владимира Зеленского есть укрепление и развитие связей с Западом, что невозможно без удовлетворения запроса международных партнеров на борьбу с коррупцией в Украине.

"Вручение Коломойскому подозрения связана в первую очередь с предстоящим визитом президента в США и его выступлением в ООН с последующим общением с мировыми лидерами. Чтобы это общение было максимально плодотворным, нужно создать правильный информационный фон. Борьба с коррупционерами и олигархами — это то, что Запад ждет от нас, потому и шаги выполняются соответствующие", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, вручение подозрения бизнесмену из рук сотрудников СБУ может являться демонстрацией решимости президента приравнять случаи коррупции во время действия военного положения к государственной измене.

За выбором Игоря Коломойского в качестве сакральной жертвы также вряд ли стоят личные интересы главы государства. По словам Александра Кочеткова, объяснение этому гораздо проще: кандидатов на эту роль было не так уж много.

"Это должна быть действительно серьезная фигура, абы кого для таких целей не используют. А таких у нас не так уж много: Пинчук не проявляет себя, к тому же, если не ошибаюсь, он находится за границей, Фирташ также вне зоны доступа, Ахметов добровольно отказался от информационного ресурса, понес большие финансовые потери и очень щедро помогает армии, поэтому его даже называют "отличником" в рядах олигархов, а нападать на Петра Порошенко несколько рискованно — это может спровоцировать большой международный скандал. Остается только Игорь Коломойский", — объясняет эксперт.

Искать конспирологические мотивы в "рокировке" НАБУ и СБУ также не следует, ведь, по всей вероятности, Владимир Зеленский просто выбрал тот орган, с руководителем которого ему будет проще найти общий язык по ведению резонансного дела, говорит Александр Кочетков. Очевидно, с генерал-майором Малюком главе государства сотрудничать комфортнее, чем с главой НАБУ Семеном Кривоносом.

Туманные перспективы

Пока одна часть общества видит в сегодняшних событиях признаки трещины в отношениях между Игорем Коломойским и Владимиром Зеленским и "измены" последнего своему бывшему покровителю, другая наоборот уверена, что передавая полномочия по расследованию дела олигарха в руки СБУ, Офис Президента берет под контроль развитие ситуации для дальнейшего затягивания дела.

Хотя пока перспективы привлечения к ответственности бизнесмена достаточно туманны, воспринимать Службу безопасности Украины как "карманный" орган ОП не стоит, уверен политический аналитик Олег Лесной. По словам эксперта, в последнее время СБУ демонстрирует достаточно высокую эффективность, потому списывать ее со счетов не стоит.

"С первого дня президентской каденции Владимира Зеленского ему упрекали, что он "не касается" Коломойского. Пока остальные олигархи пытались уйти в тень, он чувствовал себя совершенно свободно и не скрывал своего удачного положения. Сегодняшние решения призваны стать ответом на эти упреки, как для граждан Украины, так и для международного сообщества.

В то же время это только право на намерения. Не окажется ли она лишь имитацией деолигархизации на пути к ЕС и НАТО, покажет время. Пока никакого кейса привлечения к ответственности действительно "мощных" игроков, кроме Павла Лазаренко, мне неизвестно", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Одним из маркеров решимости действующей власти наказать Коломойского может стать доведение дела до суда, отмечает Олег Лесной. Впрочем, даже на этапе судебных слушаний процесс может застопориться на годы, ведь у Игоря Коломойского есть возможность привлечь к делу сотни адвокатов, которые будут делать все возможное для затягивания процесса.

Вполне возможно, ждать судебной волокиты украинцам не придется. Чтобы понять, что происходит между топ-бизнесменом и президентом, достаточно будет включить вечерний выпуск новостей на телеканале "1+1", считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

Сегодняшние события в имении олигарха не похожи на конкуренцию между правоохранительными органами и скорее напоминают элементы политической борьбы, считает эксперт. Позиции Игоря Коломойского могут стать слабее, однако шансов, что он несет большие потери, как и в случае с лишением украинского гражданства, немного.

"Чтобы понять дальнейшую судьбу бизнесмена, следует дождаться продолжающегося в Лондоне судебного процесса по "Приватбанку" или реальных изменений в экономическом влиянии Коломойского на ситуацию в Украине. Вручение подозрения человеку такого уровня в Украине предсказуемо вызывает резонанс, однако абсолютизировать этот факт не стоит", — говорит политолог.

Арест

Стоит отметить, что вечером 2 сентября суд избрал меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей с альтернативой внесения огромного залога.