Вибивала гроші у військових та допомагала нардепу воювати за бурштин: СБУ розкрила потужну банду

Члени ОЗУ можуть бути пов’язані з екс-політиками від Партії регіонів і не соромилися погрожувати бійцям ЗСУ

Служба безпеки України взялася за організоване злочинне угруповання в Коростишові Житомирської області, яке тероризувало місто близько 10 років. Спусковим гачком стала спроба вимагання 190 тисяч гривень у бійця однієї із бригад ЗСУ.

Про це СБУ повідомила ще в середині серпня, прозвітуючи про затримання восьми членів ОЗУ, у тому числі двох лідерів, від дій яких постраждали понад 30 сімей. Дружині бійця ЗСУ, який воював на фронті, бандити погрожували покалічити та вбити, незважаючи на її вагітність.

Як писала спецслужба, бандити вигадували приводи для рекету або просто викрадали своїх жертв і привозили в затишні місця в районі Коростишева, де було обладнано кілька місць для тортур.

Втім, два члени ОЗУ ще залишалися на волі та погрожували потерпілим та свідкам, але 1 вересня і за ними прийшли бійці спецназу СБУ.

Таким чином за ґратами опинилися 10 членів банди, за якими тягнеться злочинний шлейф щонайменше з 2014 року, а серед їхніх зв’язків може опинитися екс-нардеп від Партії регіонів.

Тероризували місто і допомагали політику у війні за бурштин

Як повідомляє сайт Dетектив-Info, йдеться про ОЗУ Коростишева, керовану такими собі Анатолієм Моргуновим, так званим "смотрящим" за містом, і Андрієм Лавріненко. Саме з прізвищем останнього пов’язується діяльність угруповання у невеликому (близько 25 тисяч мешканців) містечку, що привернула до себе увагу найбільших українських ЗМІ у 2017 році.

Анатолій Моргунов та Андрій Лавриненко (праворуч) Фото Dетектив-Info

Так, 15 липня на великого місцевого підприємця та активіста Євгена Дідковського було скоєно замах. Отримавши кілька вогнепальних поранень, постраждалий тоді мало не помер, але медики змогли врятувати йому життя.

Бізнесмен розцінив це як помсту бурштинової мафії, уособленням якої він вважав ОЗУ на чолі з Андрієм Лавріненком, про що раніше відкрито говорив журналістам. Вже тоді Євген Дідковський розповідав про жорстокість бандитів, які били своїх жертв, які не вірили у здатність поліції їх захистити, тому не зверталися до правоохоронних органів.

Втім, після сюжету ЗМІ Андрія Лавріненка таки затримали та відправили до СІЗО до 21 липня 2017 року. Тобто Євген Дідковський не дарма саме його називав замовником замаху.

Цікаво, що затримували тоді Лавриненка за підозрою у тероризмі – саме так правоохоронці трактували його участь у розбірках зі стріляниною навколо родовища бурштину в урочищі Гальбін Сарненського району Рівненщини у травні 2014 року. Тоді на місці перестрілки був помічений чинний народний депутат від Партії регіонів Володимир Продивус.

Бурштинові війни від Володимира Продивуса

Як писав свого часу "Телеграф", за ним давно і виразно тягнеться шлейф кримінальних скандалів ще з 1990-х років.

Втім, затримання коростишівського ОЗУ навіть на здирстві у бійця ЗСУ не гарантує жорсткого покарання. Наприклад, кримінальні авторитети, які побили у 2022-му році бійця тероборони та жорстко затримані СБУ, за фактом залишилися на волі, відбувшись умовними термінами.