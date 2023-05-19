У справі побиття "авторитетами" тероборонівця у Павлограді поставили крапку. Що вирішив суд?

Рішення виявилося несподіваним

У квітні 2022 року великий резонанс викликало відео затримання у Павлограді Дніпропетровської області групи кримінальних авторитетів, які, за даними СБУ, тероризували місцевих мешканців та погрожували бійцям територіальної оборони.

Тоді в ході конфлікту представники кримінальних кіл побили на АЗС одного з бійців місцевої ТрО, після чого були настільки жорстко затримані, що кримінальний авторітет Артур Матраницький, який є "смотрящім" за містом на прізвисько "Малеля", обмочився.

Втім, уже влітку Матраницький вийшов на волю, уклавши угоду про визнання провини – підозру у побитті з нього було знято, і він отримав п’ять років умовно за знайдену у нього гранату РГД-5.

Як пише видання Detective-info, двох інших учасників побиття – Руслан Мунтанов, він же "Хамаля", і його брат Богдан Мунтанов у серпні були відправлені на домашній арешт. Їхні дії пізніше були перекваліфіковані на м’якіші статті КК, і 8 травня 2023 року обидва отримали по три роки умовно.

Тобто, незважаючи на показове та жорстке затримання "авторитетів", за фактом вони відбулися легким переляком та умовними термінами.

Зазначимо, що правоохоронці всерйоз взялися за Дніпропетровську область — у грудні 2022-го були затримані кримінальні авторітети "Умка" і "Лаша Сван", що наглядають за областю, чиїм ставлеником у Павлограді і був Матраницький-"Малеля". У лютому під зачистку потрапив Кривий Ріг, а 18 травня в ньому затримано високопосадовців прокуратури.