В деле избиения "авторитетами" теробороновца в Павлограде поставили точку. Что решил суд?

Решение оказалось неожиданным

В апреле 2022 года большой резонанс вызвало видео задержания в Павлограде Днепропетровской области группы криминальных авторитетов, которые, по данным СБУ, терроризировали местных жителей и угрожали бойцам территориальной обороны.

Тогда в ходе конфликта представители криминальных кругов избили на АЗС одного из бойцов местной ТрО, после чего были настолько жестко задержаны, что криминальный "смотрящий" за городом Артур Матраницкий по прозвищу "Малеля" обмочился.

Впрочем, уже летом Матраницкий вышел на свободу, заключив сделку о признании вины – подозрение в избиении с него было снято, и он получил пять лет условно за найденную у него гранату РГД-5.

Как пишет издание Detective-info, два других участника избиения – Руслан Мунтанов, он же "Хамаля", и его брат Богдан Мунтанов в августе были отправлены на домашний арест. Их действия позднее были переквалифицированы на более мягкие статьи УК, и 8 мая 2023 года оба получили по три года условно.

То есть, несмотря на показательное и жесткое задержание "авторитетов", по факту они отделались легким испугом и условными сроками.

Отметим, что правоохранители всерьез взялись за Днепропетровскую область – в декабре 2022-го были задержаны криминальные смотрящие за областью "Умка" и "Лаша Сван", чьим ставленником в Павлограде и был Матраницкий-"Малеля". В феврале под зачистку попал Кривой Рог, а 18 мая в нем задержаны высокопоставленные сотрудники прокуратуры.