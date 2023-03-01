Подстава или зачистка города? В деле крупнейшего наркокартеля Кривого Рога засветились журналисты

В городе идет настоящая война, в том числе медиа, между наркоОПГ из числа полицейских и спортсменов

В понедельник, 27 февраля, Департамент стратегических расследований отчитались о масштабной спецоперации против наркобизнеса в Кривом Роге. Более 1200 сотрудников полиции и прокуратуры провели 200 обысков у лиц, подозреваемых в участии в масштабной организации, производивших и реализовывавших наркотики.

Структура организации была очень четкой, каждый занимался своим делом – изготовлением "товара" (до 40 кг в месяц), перевозкой сырья и произведенного наркотика, их хранением, реализацией, охраной всего этого процесса. Конечным выгодополучателем этой торговли правоохранители называли лидеров местной ОПГ "Двадцатовские".

Однако ряд аспектов данного дела не получили широкой огласки, и в этом решил разобраться "Телеграф".

Криворожская "двадцатка" — родом из 90-х

ОПГ "Двадцатовские" в чем-то уникальна для Украины: появившиеся еще на заре независимости Украины они стали во многом продолжением движения "бегунов", охвативших Кривой Рог в 80-х годах, когда группы агрессивных подростков "делили" город на районы. Правда тогда не было еще рэкета, но это не мешало юнцам устраивать кровавые побоища чтобы доказать свою "крутизну".

Многие из вчерашних "бегунов" вошли в состав ОПГ, получившей название от спального 20-го района. Начав с рэкета, затем группировка занялась бизнесом, в основном на металлоломе, благо рядом была Криворожсталь.

Лидерами ОПГ были Виктор Ващенко и Вадим Великодный, он же "Вальдемар". Отвечавший в ОПГ за "разборки" Ващенко не раз был ранен и в конце концов скрылся в россии, а тяготевший же к бизнесу Вальдемар-Великодный переехал в Киев. Впоследствии он в 2016 году попытался дать взятку начальнику Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины и будущему предателю Украины Илье Киве. Вероятно тогда же он занимался наркотиками, правда чем закончилось данное дело – неизвестно, но сам Великодный в комментарии hromadske отрицал свое участие в наркобизнесе.

Вадим Великодный в суде по взятке Киве Источник - Громадське

В 2020-м году о "двадцатовских" снова вспомнили – в СМИ "утекла" справка об ОПГ родного города президента Владимира Зеленского, в котором фигурировала "двадцатка" во главе с Александром Ожигановым по кличке "Семен". В группировку входили 14 "постоянных" участников, но когда начинаются конфликты с другими ОПГ, её численность увеличивается до 50 человек. "Добровольцами" обычно становятся юные спортсмены.

Как отмечали в своем расследовании наркобизнеса в Кривом Роге в 2021-м журналисты Громадського, в городе "Двадцатка" стала неким "брендом" — можно называться этим именем, заниматься криминальным бизнесом и получать от нее силовую поддержку. В обмен за все это надо платить. Уже упоминавшийся Ожиганов-Семен в ней одно время возглавлял "молодежное" крыло как раз отвечавшее за силовые действия.

Основным игроком на наркорынке Кривого Рога журналисты Громадьского называли наркокартель "Трубопрокат", как раз сотрудничавший с "двадцатовскими", и все это покрывалось местными полицейскими, часть из которых сами участвовали в продажах зелья. О последнем журналистам тогда рассказывал местный журналист, глава сайта "Свои. Кривой Рог" Алексей Таймурзин.

Наркокартель Трубопрокат в лицах Источник - Громадське

Наркокартель и ручное СМИ или "подстава" обиженных силовиков?

Среди 200 обысков 27 февраля уже этого года у участников "двадцатовских" практически затерялся обыск в 5 утра в квартире у Алексея Таймурзина. Как рассказал сам журналист, у него были изъяты ноутбук, телефоны его и жены, флеш-карты и прочее.

Алексей Таймурзин

Он связал произошедшее с попыткой его запугать и помешать ему осуществлять журналистскую деятельность со стороны продажных правоохранителей, но пообещал, что продолжит работу и придет брать интервью в СИЗО у тех, кто хочет его посадить.

В то же время начала распространяться информация, что якобы информагентство "Свои" Алексея Таймурзина и ТГ-канал "Черти Кривого Рога" работают на "Двадцатовских". В частности, об этом сообщили в Facebook на странице Криминальный Кривбасс.

Как утверждалось на странице, Алексей Таймурзин якобы носил кличку "Тазик", и отвечал в "Двадцатке" за медийное сопровождение и взятки правоохранителям.

"В Информагентство "Свои" "Семен" (Александр Ожиганов — Телеграф) вложил 500 тысяч долларов в оборудование, снял шикарный офис на 95-м квартале и ежемесячно платит по 800 тысяч гривен им на зарплаты, бензин и т.д. – для того, чтобы легализовать деньги, добытые преступным путем и создать политический вес для своего подельника Таймурзина-"Тазика", — утверждалось Криминальным Кривбассом.

Впрочем, подтвердить свои слова чем-то большим, чем фактом обыска у Алексея Таймурзина в паблике не удосужились.

Но любопытно, что упомянутый ТГ-канал "Черти Кривого Рога" назвал 27 февраля "днём показательного очковтирательства и позора Национальной полиции Украины и ментовского беспредела, который обязательно обжалуют адвокаты".

Департамент стратегических расследований, к слову, сообщил, что наркокартель пользуется поддержкой СМИ.

"Организаторами наркобизнеса были три жителя Кривого Рога, имеющие связи в криминальной среде. Они даже заручились поддержкой нескольких медиаресурсов, на которых ранее распространили ложные материалы о правоохранителях, занимающихся документированием преступных наркогрупп на Днепропетровщине", — говорилось в сообщении ДСР.

Надо сказать, что "Телеграф" не берется утверждать, кто прав в данной ситуации.

Так, на сайте "Свои. Кривой Рог" и Тг-канале самого Алексея Таймурзина хватает новостей о задержании наркоторговцев, он активно критикует местные власти и правоохранителей, иногда Управление внутренней безопасности. Словом, его есть за что не любить недобросовестным чиновникам и правоохранителям.

С другой стороны, общаясь с журналистом hromadske в 2021 году, доминирующими ОПГ в Кривом Рогу Алексей Таймурзин назвал "Краснобалковских" и "Мамедовских", а вот про "двадцатовских" не упомянул.

Согласно той же оперативной справке об ОПГ в городе от 2020 года, "Мамедовские" действительно занимались крупной оптовой торговлей по всей Днепропетровской области и имели до 50 членов.

Анар Мамедов, один из лидеров ОПГ Мамедовские Источник - Громадське

А вот "Краснобалковские" из 10 человек контролировали наркоторговлю только в Терновском районе города, и уже в декабре 2021 года были разгромлены, о чем сам Таймурзин позднее подробно рассказывал.

Но очевидно, что история с "Двадцатовскими" и местными журналистами не закончилась, более того, правоохранители явно взялись "зачистить" родину президента.

Февральская "зачистка" Кривого Рога

Уже в первый день весны, 1 марта, глава ДСР Андрей Рубель сообщил, что в Кривом Роге задержаны члены другой наркогруппировки – "Вичиков", которую возглавляли два брата. Если вспомнить все ту же справку об ОПГ Кривого Рога за 2020-й год, вероятно речь идет о безымянной ОПГ из 8 человек, которой руководят братья Степан и Сергей В., торгующей опиатами в Довгинцевском и Ингулецком районах.

Еще раньше, 24 февраля, Служба безопасности Украины отчиталась о задержании смотрящего за Кривым Рогом, который рэкетировал бизнес города и контактировал с криминальным миром рф.

Очевидно, что речь шла о 64-летнем Александре Овчаренко по кличке "Хипак", который сам начинал свой путь еще в 90-х как глава собственного ОПГ, кстати, также торговавшем наркотиками и занимавшемся рэкетом в Саксаганском районе Кривого Рога.

Александр Овчаренко, он же Хипак

Любопытно, что Хипака только в 2021-м году задерживали дважды – ему предъявляли подозрения в распространении преступного влияния и рэкете, а в феврале 2022-го одно из этих подозрений отправили в суд. Тем не менее, очевидно, что он остается на свободе.

И тут встает вопрос – если речь действительно идет о "зачистке" родины президента, то кто следующий?

Судя по оперативной справке 2020-го года в Кривом Рогу остались еще ряд ОПГ торгующих наркотиками, правда некоторые из них, например, "Креветка" и "Муховские", крайне малочисленны (по 5 человек).

Самой влиятельной ОПГ после удара по "Двадцатке" останется такая себе ОПГ "Пушкина", которая представляет собой своеобразную "крышу" для всех остальных группировок, торгующих наркотиками. Пикантности ей добавляет тот факт, что в нее якобы входят как бывшие, так и действующие сотрудники полиции, в том числе из Департамента внутренней безопасности полиции.

Отметим, что кроме наркоторговцев и наркоманов в тылу, Украине приходится бороться с наркоманами из числа зэков чвк "вагнер", которых используют как "пушечное мясо" и потому они колются, чтобы не так страшно было идти в самоубийственные атаки против ВСУ.