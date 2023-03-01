Підстава чи зачистка міста? У справі найбільшого наркокартеля Кривого Рогу засвітилися журналісти

У місті йде справжня війна, у тому числі медіа, між наркоОПГ із числа поліцейських та спортсменів.

У понеділок, 27 лютого, Департамент стратегічних розслідувань прозвітував про масштабну спецоперацію проти наркобізнесу у Кривому Розі. Понад 1200 співробітників поліції та прокуратури провели 200 обшуків у осіб, які підозрюються в участі в масштабній організації, які виробляли та реалізовували наркотики.

Структура організації була дуже чіткою, кожен займався своєю справою — виготовленням "товару" (до 40 кг на місяць), перевезенням сировини та виробленого наркотику, їх зберіганням, реалізацією, охороною всього цього процесу. Кінцевим вигодонабувачем цієї торгівлі правоохоронці називали лідерів місцевої ОЗУ "Двадцатівські".

Однак ряд аспектів цієї справи не набули широкого розголосу, і в цьому вирішив розібратися "Телеграф".

Криворізька "двадцятка" — родом з 90-х

ОЗУ "Двадцатівські" в чомусь унікальне для України: вони, що з’явилися ще на зорі незалежності України, стали багато в чому продовженням руху "бігунів", що охопили Кривий Ріг у 80-х роках, коли групи агресивних підлітків "ділили" місто на райони. Правда тоді не було ще рекету, але це не заважало молодим людям влаштовувати криваві побоїща, щоб довести свою "крутість".

Багато вчорашніх "бігунів" увійшли до складу ОЗУ, що отримала назву від спального 20-го району. Почавши з рекету, потім угруповання зайнялося бізнесом, в основному на металобрухті, благо поряд було Криворіжсталь.

Лідерами ОЗУ були Віктор Ващенко та Вадим Великодний, він же "Вальдемар". Ващенко, який відповідав в ОЗУ за "розбірки", не раз був поранений і врешті-решт зник у росії, а Вальдемар-Великодний, який тяжів до бізнесу, переїхав до Києва. Згодом він у 2016 році спробував дати хабар начальнику Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України та майбутньому зраднику України Іллі Ківі. Ймовірно, тоді ж він займався наркотиками, правда чим закінчилася дана справа – невідомо, але сам Великодний у коментарі hromadське заперечував свою участь у наркобізнесі.

Вадим Великодний у суді по хабарі Ківі Джерело — Громадське

2020-го року про "двадцятівських" знову згадали – у ЗМІ "вибігла" довідка про ОЗУ рідного міста президента Володимира Зеленського, в якому фігурувала "двадцятка" на чолі з Олександром Ожигановим на прізвисько "Семен". У угруповання входили 14 " постійних " учасників, але коли починаються конфлікти коїться з іншими ОЗУ, її чисельність збільшується до 50 людина. "Добровольцями" зазвичай стають юні спортсмени.

Як зазначали у своєму розслідуванні наркобізнесу у Кривому Розі 2021-го журналісти Громадського, у місті "Двадцятка" стала якимось "брендом" — можна називатися цим ім’ям, займатися кримінальним бізнесом та отримувати від неї силову підтримку. За все це треба платити. Ожиганов-Семен, що вже згадувався, в ній свій час очолював "молодіжне" крило, яке саме відповідало за силові дії.

Основним гравцем на наркоринку Кривого Рогу журналісти Громадського називали наркокартель "Трубопрокат", який саме співпрацював із "двадцятівськими", і все це покривалося місцевими поліцейськими, частина з яких самі брали участь у продажах зілля. Про останніх журналістів тоді розповідав місцевий журналіст, голова сайту "Свої. Кривий Ріг" Олексій Таймурзін.

Наркокартель Трубопрокат в особах Джерело — Громадське

Наркокартель та ручне ЗМІ чи "підстава" скривджених силовиків?

Серед 200 обшуків 27 лютого вже цього року в учасників "двадцятівських" практично загубився обшук о 5-й ранку в квартирі в Олексія Таймурзіна. Як розповів сам журналіст, у нього було вилучено ноутбук, телефони його та дружини, флеш-карти та інше.

Олексій Таймурзін

Він пов’язав те, що сталося, зі спробою його залякати і перешкодити йому здійснювати журналістську діяльність з боку продажних правоохоронців, але пообіцяв, що продовжить роботу і прийде брати інтерв’ю у СІЗО у тих, хто хоче його посадити.

У той же час почала поширюватися інформація, що нібито інформагентство "Свої" Олексія Таймурзіна та ТГ-канал "Черти Кривого Рогу" працюють на "Двадцатівських". Зокрема, про це повідомили у Facebook на сторінці Кримінальний Кривбас.

Як стверджувалося на сторінці, Олексій Таймурзін нібито носив прізвисько "Тазік", і відповідав у "Двадцятці" за медійний супровід та хабарі правоохоронцям.

"В Інформагентство "Свої" "Семен" (Олександр Ожиганов — Телеграф) вклав 500 тисяч доларів в обладнання, зняв шикарний офіс на 95-му кварталі і щомісяця платить по 800 тисяч гривень їм на зарплати, бензин і т.д., щоб легалізувати гроші, здобуті злочинним шляхом та створити політичну вагу для свого спільника Таймурзіна-"Тазика", — стверджувалося Кримінальним Кривбасом.

Втім, підтвердити свої слова чимось більшим, ніж фактом обшуку в Олексія Таймурзіна в паблику не спромоглися.

Але цікаво, що згаданий ТГ-канал "Черти Кривого Рогу" назвав 27 лютого "днем показового окозамилювання і ганьби Національної поліції України та ментівського свавілля, яку обов’язково оскаржують адвокати".

Департамент стратегічних розслідувань повідомив, що наркокартель користується підтримкою ЗМІ.

"Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв’язки у кримінальному середовищі. Вони навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, на яких раніше поширили помилкові матеріали про правоохоронців, які займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині", — йшлося у повідомленні ДСР.

Треба сказати, що "Телеграф" не береться стверджувати, хто правий у цій ситуації.

Так, на сайті "Свої. Кривий Ріг" та Тг-каналі самого Олексія Таймурзіна вистачає новин про затримання наркоторговців, він активно критикує місцеву владу та правоохоронців, іноді Управління внутрішньої безпеки. Словом, його є за що не любити несумлінним чиновникам та правоохоронцям.

З іншого боку, спілкуючись із журналістом hromadською в 2021 році, домінуючими ОЗУ у Кривому Розі Олексій Таймурзін назвав "Краснобалківських" та "Мамедовських", а от про "двадцятівських" не згадав.

Відповідно до тієї ж оперативної довідки про ОЗУ у місті від 2020 року, "Мамедівські" справді займалися великою оптовою торгівлею по всій Дніпропетровській області та мали до 50 членів.

Анар Мамедов, один із лідерів ОЗУ Мамедовські Джерело — Громадське

А от "Краснобалківські" з 10 осіб контролювали наркоторгівлю лише у Тернівському районі міста, і вже у грудні 2021 року були розгромлені, про що сам Таймурзін пізніше докладно розповідав.

Але очевидно, що історія з "Двадцатівськими" та місцевими журналістами не закінчилася, більш того, правоохоронці явно взялися "зачистити" батьківщину президента.

Лютнева "зачистка" Кривого Рогу

Вже в перший день весни, 1 березня, голова ДСР Андрій Рубель повідомив, що у Кривому Розі затримано членів іншого наркоугруповання – "Вічіков", яке очолювали два брати. Якщо згадати ту саму довідку про ОЗУ Кривого Рогу за 2020 рік, ймовірно йдеться про безіменну ОЗУ з 8 осіб, якою керують брати Степан та Сергій В., яка торгує опіатами в Довгинцівському та Інгулецькому районах.

Ще раніше, 24 лютого, Служба безпеки України прозвітувала про затримання того, хто дивиться за Кривим Рогом, який рекетував бізнес міста і контактував з кримінальним світом Росії.

Очевидно, що йшлося про 64-річного Олександра Овчаренка на прізвисько "Хіпак", який сам розпочинав свій шлях ще в 90-х як голова власного ОЗУ, який, до речі, також торгував наркотиками і займався рекетом у Саксаганському районі Кривого Рогу.

Олександр Овчаренко, він же Хіпак

Цікаво, що Хіпака лише у 2021-му році затримували двічі – йому підозрювали у поширенні злочинного впливу та рекеті, а в лютому 2022-го одну з цих підозр відправили до суду. Проте очевидно, що він залишається на волі.

І тут постає питання – якщо мова справді йде про "зачистку" батьківщини президента, то хто наступний?

Судячи з оперативної довідки 2020-го року в Кривому Розі залишилася ще низка ОЗУ торгуючих наркотиками, щоправда деякі з них, наприклад, "Креветка" та "Мухівські", вкрай нечисленні (по 5 осіб).

Найвпливовішою ОЗУ після удару по "Двадцятці" залишиться така собі ОЗУ "Пушкіна", яка є своєрідним "дахом" для всіх інших угруповань, що торгують наркотиками. Пікантності їй додає той факт, що до неї нібито входять як колишні, так і співробітники поліції, що діють, у тому числі з Департаменту внутрішньої безпеки поліції.

Зазначимо, що крім наркоторговців та наркоманів у тилу, Україні доводиться боротися з наркоманами з-поміж зеків чвк "вагнер", яких використовують як "гарматне м’ясо" і тому вони колються, щоб не так страшно було йти в самогубні атаки проти ЗСУ.