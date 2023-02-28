Годинники від путіна та кілограми наркотиків: поліція накрила великий наркокартель у Кривому Розі (фото)

Частину зловмисників уже поміщено у СІЗО

У Дніпропетровській області 27 лютого було затримано ОЗУ "Двадцатівські", яке організувало наркотрафік по всій Україні. Під час обшуків у членів криворізького наркокартелю вилучили окрім заборонених речовин годинник від путіна, склад зброї та дорогі автомобілі.

Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань нацполіції Андрій Рубель. За його словами, щоб затримати зловмисників, було задіяно понад 1200 поліцейських.

Під час 200 обшуків, які відбувалися одночасно у кількох місцях, у ОЗУ "Двадцатівські" було вилучено майна на суму 170 млн. гривень. Серед знахідок:

26 годин більш ніж на 2 млн. доларів США, у тому числі від президента російської федерації;

понад 22 млн грн готівки у різній валюті;

40 авто загальною вартістю 50 мільйонів гривень;

старовинні книги, ікони та зброю;

понад 8 кг метамфетаміну, понад 600 пакетів із речовиною рослинного походження та таблетки метадону на загальну суму понад 21 млн гривень.

Поліція затримала 38 членів ОЗУ за ст. 208 КПК України, серед яких ватажки, представники силового блоку, так звані "хіміки" та збувачі. Більшості затриманих уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших членів ОЗУ запобіжний захід буде обрано пізніше. Розшукуються решта зловмисників, причетних до діяльності наркокартелю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в маєтку медвдічука вилучили величезну колекцію дорогих картин. Її вартість сягає 700 тисяч доларів.