Часы от путина и килограммы наркотиков: полиция накрыла крупный наркокартель в Кривом Роге (фото)
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Часть злоумышленников уже помещена в СИЗО
В Днепропетровской области 27 февраля была задержана ОПГ "Двадцатовские", которая организовала наркотрафик по всей Украине. Во время обысков у членов криворожского наркокартеля изъяли кроме запрещенных веществ часы от путина, склад оружия и дорогие автомобили.
Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований нацполиции Андрей Рубель. По его словам, чтобы задержать злоумышленников, было задействовано свыше 1200 полицейских.
Во время 200 обысков, которые проходили одновременно в нескольких местах, у ОПГ "Двадцатовские" было изъято имущества на сумму 170 млн гривен. Среди находок:
- 26 часов более чем на 2 млн долларов США, в том числе от президента российской федерации;
- более 22 млн грн наличных в разной валюте;
- 40 авто общей стоимостью 50 миллионов гривен;
- старинные книги, иконы и оружие;
- более 8 кг метамфетамина, больше 600 пакетов с веществом растительного происхождения и таблетки метадона на общую сумму более 21 млн гривен.
Полиция задержала 38 членов ОПГ по ст. 208 УПК Украины, среди которых предводители, представители силового блока, так называемые "химики" и сбытчики. Большинству задержанных уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других членов ОПГ мера пресечения будет избрана позже. Разыскиваются остальные злоумышленники, причастные к деятельности наркокартеля.
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