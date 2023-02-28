Часы от путина и килограммы наркотиков: полиция накрыла крупный наркокартель в Кривом Роге (фото)

Часть злоумышленников уже помещена в СИЗО

В Днепропетровской области 27 февраля была задержана ОПГ "Двадцатовские", которая организовала наркотрафик по всей Украине. Во время обысков у членов криворожского наркокартеля изъяли кроме запрещенных веществ часы от путина, склад оружия и дорогие автомобили.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований нацполиции Андрей Рубель. По его словам, чтобы задержать злоумышленников, было задействовано свыше 1200 полицейских.

Во время 200 обысков, которые проходили одновременно в нескольких местах, у ОПГ "Двадцатовские" было изъято имущества на сумму 170 млн гривен. Среди находок:

26 часов более чем на 2 млн долларов США, в том числе от президента российской федерации;

более 22 млн грн наличных в разной валюте;

40 авто общей стоимостью 50 миллионов гривен;

старинные книги, иконы и оружие;

более 8 кг метамфетамина, больше 600 пакетов с веществом растительного происхождения и таблетки метадона на общую сумму более 21 млн гривен.

Полиция задержала 38 членов ОПГ по ст. 208 УПК Украины, среди которых предводители, представители силового блока, так называемые "химики" и сбытчики. Большинству задержанных уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других членов ОПГ мера пресечения будет избрана позже. Разыскиваются остальные злоумышленники, причастные к деятельности наркокартеля.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в имении медвдечука изъяли огромную коллекцию дорогих картин. Ее стоимость достигает 700 тысяч долларов.