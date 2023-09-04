Выбивала деньги у военных и помогала нардепу воевать за янтарь: СБУ раскрыла мощную банду

Члены ОПГ могут быть связаны с экс-политиками от Партии регионов и не стеснялись угрожать бойцам ВСУ

Служба безопасности Украины взялась за организованную преступную группировку в Коростышеве Житомирской области, терроризировавшую город около 10 лет. Спусковым крючком стала попытка вымогания 190 тысяч гривен у бойца одной из бригад ВСУ.

Об этом СБУ сообщила еще в середине августа, отчитавшись о задержании восьми членов ОПГ, в том числе двух лидеров, от действий которых пострадали более 30 семей. Жене бойца ВСУ, воевавшего на фронте, бандиты угрожали покалечить и убить, несмотря на ее беременность.

Как писала спецслужба, бандиты придумывали поводы для рэкета или же просто похищали своих жертв и привозили в укромные места в районе Коростышева, где были оборудованы несколько пыточных.

Впрочем, два члена ОПГ еще оставались на свободе и угрожали потерпевшим и свидетелям, но 1 сентября и за ними пришли бойцы спецназа СБУ.

Таким образом за решеткой оказались 10 членов банды, за которыми тянется преступный шлейф минимум с 2014 года, а в числе их связей может оказаться экс-нардеп от Партии регионов.

Терроризировали город и помогали политику в войне за янтарь

Как сообщает сайт Dетектив-Info, речь идет об ОПГ Коростышева, руководимой неким Анатолием Моргуновым, "смотрящим" за городом, и Андрее Лавриненко. Именно с фамилией последнего связывается деятельность группировки в небольшом (порядка 25 тысяч жителей) городке, привлекшая к себе внимание крупнейших украинских СМИ в 2017 году.

Анатолий Моргунов и Андрей Лавриненко (справа) Фото Dетектив-Info

Так, 15 июля на крупного местного предпринимателя и активиста Евгения Дидковского было совершено покушение. Получив несколько огнестрельных ранений, пострадавший тогда едва не умер, но медики смогли спасти ему жизнь.

Бизнесмен расценил это как месть янтарной мафии, олицетворением которой он считал ОПГ во главе с Андреем Лавриненко, о чем ранее открыто говорил журналистам. Уже тогда Евгений Дидковский рассказывал о жестокости бандитов, избивавших своих жертв, которые не верили в способность полиции их защитить, поэтому не обращались в правоохранительные органы.

Впрочем, после сюжета СМИ Андрея Лавриненко все-таки задержали и отправили в СИЗО до 21 июля 2017 года. То есть, Евгений Дидковский не зря именно его называл заказчиком покушения.

Любопытно, что задерживали тогда Лавриненко по подозрению в терроризме – именно так правоохранители трактовали его участие в разборках со стрельбой вокруг месторождения янтаря в урочище Гальбин Сарненского района Ровенской области в мае 2014 года. Тогда на месте перестрелки был замечен действующий народный депутат от Партии регионов Владимир Продивус.

Янтарные войны от Владимира Продивуса

Как писал в свое время "Телеграф", за ним давно и отчетливо тянется шлейф криминальных скандалов еще с 1990-х годов.

Впрочем, задержание коростышевской ОПГ даже на вымогательстве у бойца ВСУ не гарантирует жесткого наказания. К примеру криминальные авторитеты, избившие в 2022-м году бойца теробороны и жестко задержанные СБУ, по факту остались на свободе, отделавшись условными сроками.