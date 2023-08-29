Зеленський звільнив голову СБУ в одній із областей: що про нього відомо

Колишній очільник СБУ Закарпаття помічений у кількох скандалах

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №548/2023 про звільнення голови СБУ у Закарпатській області Євгена Борзілова.

Про це повідомляє сайт Офісу президента. Хто замінить його на посади голови Служби безпеки України у регіоні наразі невідомо.

До того, як обійняти керівну посаду на Закарпатті, Євген Борзілов був начальником СБУ у Полтавській області з 2019 по 2022 роки. До цього, 2014 року, він був заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Як повідомляють ЗМІ, Євген Борзілов фігурував у кількох скандалах. Наприклад, у 2018 році Печерський суд Києва визнав його винним у нетверезому водінні, але звільнив від покарання через те, що терміни справи спливли. За словами його колег, у Борзілова є нібито проблеми з алкоголем і він часто сідає за кермо напідпитку. Також підлеглі звинувачували його в корупції — вже колишній глава СБУ Закарпаття має "благодійний фонд", внесок у який допомагає вирішити питання на свою користь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що звільнено керівництво БЕБ вже шостий раз за три роки. Відомо, хто може замінити колишнього керівника.