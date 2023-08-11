Звільнено керівництво Бюро економічної безпеки, вшосте за 3 роки — нардеп

На місце Федорова вже призначили і виконуючого обов’язки.

Голову Бюро економічної безпеки (БЕБ), дружина якого нещодавно стала фігурантом журналістського розслідування, могли звільнити з посади. Це вже шоста зміна керівництва за останні три роки.

Про це повідомив народний депутат від фракції партії "Голос" Ярослав Железняк з посиланням на свої джерела.

За його даними, тимчасово виконуючим обов’язки керівника БЕБ було призначено Андрія Пащука.

"Без конкурсу і таке інше", — стверджує депутат і додає, що це вже 6-та зміна керівництва ДФС (стало БЕБ) за останні 3 роки.

Довідково: зараз відомство очолює Едуард Федоров, який, у свою чергу, також був у статусі виконувача обов’язків. Андрій Пащук, який, за даними Железняка, зайняв крісло директора, раніше був заступником директора відомства.

Варто зазначити, що поки що офіційної інформації з цього приводу не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня 2023 року Едуарда Федорова було звільнено з посади начальника управління СБУ в Сумській області. Потім 11 квітня його призначили головою Бюро економічної безпеки замість Вадима Мельника.