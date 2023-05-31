Київський ТРЦ підозрюють у несплаті 146 млн гривень податків. Чи прийде БЕБ за його власником

Члену сім’ї медведєва та другу медведчука вдавалося 10 років уникати відповідальності

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вручило підозру директорці одного з офісних та торговельно-розважальних центрів Києва в ухиленні від сплати податків на суму 145,8 млн грн.

Як повідомляє сайт БЕБ, у схемі були задіяні "транзитні" фірми з ознаками фіктивності.

Вивели готівкою майже 146 мільйонів

"Дирекція торговельного центру уклала низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, у тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різних послуг та придбання матеріальних цінностей. Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не вироблялися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість", — каже Бюро.

За даними "Forbes-Україна", йдеться про "Гулівер" — єдиний у Києві великий ТРЦ, що включає офісний центр. Ірина Круппа – єдина жінка – керівник столичного ТРЦ станом на 2019 рік.

Підтвердженням цього є судові документи, що стосуються ТОВ "Три О", що офіційно є власником ТРЦ "Гулівер".

Так, за даними аналітичної системи YouControl щодо "Три О" правоохоронці, справді, ведуть слідство щодо ухилення від податків. Як вважає слідство, на території Києва, Київської та Кіровоградської областей діяв конвертаційний центр із низки фіктивних фірм.

Вони укладали фіктивні договори отримання послуг чи продаж товарів реально діючим компаніям, що дозволяло останнім завищувати свої витрати і платити з них податки. А самі гроші, які нібито були заплачені за товари та послуги – переводилися в готівку і поверталися реальним компаніям. Тим самим фірми, що діють, могли використовувати готівку як їм було зручно.

За версією слідства, цим дві фіктивні фірми створили для "Три О" фіктивний податковий кредит на 189,5 млн грн і допомогли фірмі ухилитися від податків на суму в 83 млн гривень.

Віктор Поліщук – друг ведмедєва та ведмедчука

Втім, Ірина Круппа — всього лише найманий менеджер, а ТРЦ "Гулівер" належить дуже неоднозначному бізнесмену — Віктору Поліщуку, який також володіє торговельною мережею "Ельдорадо Україна", що продовжує співпрацю з Росії.

Віктор Поліщук

За Віктором Поліщуком тягнеться шлейф скандалів. Наприклад, "відведення" 96 гектарів землі у Броварів під Києвом восени 2013 року, коли місту запропонували збудувати фармацевтичний завод для міжнародного концерну Bayer. Депутати навіть виділили землю, але незабаром з’ясувалося, що жодного зв’язку з концерном фірма не має, про що було заявлено самим Bayer.

Також тут банкрутство його банку "Михайлівський" у 2016 році – підозрюваним у виведенні з фінустанови 870 млн грн став колишній в. о. голови правління банку Ігор Дорошенко. Він теж не платить за кредитами, взятими у держбанків ще за Януковича.

Цікаво, що партнер Віктора Поліщука по ТОВ "Технобуд" Юрій Гриб, у свій час був партнером екс-нардепа ВР України віктора медведчука в елітному мисливському господарстві на Чернігівщині. Щоправда, називалося воно чомусь "Товариство поціновувачів природи Козелецького району".

Нарешті, дружина Поліщука – Лілія Різва, є племінницею дружини заступника голови радбезу та екс-президента Росії Дмитра Медведєва. - Світлани Медведєвої.

Лілія Жвава

Не виключено, що таке високе заступництво якраз і було багаторічною "охоронною грамотою" для Поліщука. Проте вигнання з України та видалення ведмедчука з політичного життя країни, пияцтво та фактичне розлучення ведмедєва дають надії, що позиції проросійського бізнесмена похитнуться і правоохоронці нарешті прийдуть за ним.

Тим часом у НАБУ постали питання до іншого відомого київського бізнесмена – Василя Хмельницького, якого викрили у придбанні земельних ділянок за заниженими цінами.