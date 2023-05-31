Киевский ТРЦ подозревают неуплате 146 млн гривен налогов. Придет ли БЭБ за его владельцем

Члену семьи медведева и другу медведчука удавалось 10 лет уходить от ответственности

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) вручило подозрение директорше одного из офисных и торгово-развлекательных центров Киева в уклонении от уплаты налогов на сумму в 145,8 млн грн.

Как сообщает сайт БЭБ, в схеме были задйствованы "транзитные" фирмы с признаками фиктивности.

Вывели наличными почти 146 миллионов

"Дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности", на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей. Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", — гласит сообщение Бюро.

По данным "Forbes-Украина", речь идет о "Гулливере" – единственном в Киеве крупном ТРЦ, включающем офисный центр. А Ирина Круппа – единственная женщина – руководитель столичного ТРЦ по состоянию на 2019 год.

Подтверждением этому служат судебные документы, касающиеся ООО "Три О", официально являющегося собственником ТРЦ "Гулливер".

Так, по данным аналитической системы YouControl в отношении "Три О" правоохранители, действительно, ведут следствие по уклонению от налогов. Как считает следствие, на территории Киева, Киевской и Кировоградской областей действовал конвертационный центр из ряда фиктивных фирм.

Они заключали фиктивные договора на получение услуг или продажу товаров реально действующим компаниям, что позволяло последним завышать свои расходы и не платить с них налоги. А сами деньги, которые якобы были заплачены за товары и услуги – обналичивались и возвращались реальным компаниям. Тем самым действующие фирмы могли использовать наличные средства как им было удобно.

По версии следствия, тем самым две фиктивные фирмы создали для "Три О" фиктивный налоговый кредит на 189,5 млн грн и помогли фирме уклониться от налогов на сумму в 83 млн гривен.

Виктор Полищук – друг медведева и медведчука

Впрочем, Ирина Круппа – всего лишь наемный менеджер, а ТРЦ "Гулливер" принадлежит весьма неоднозначному бизнесмену – Виктору Полищуку, также владеющему торговой сетью "Эльдорадо Украина", продолжающей сотрудничество с рф.

Виктор Полищук

За Виктором Полищуком тянется шлейф скандалов. Например, "увод" 96 гектаров земли у Броваров под Киевом осенью 2013 года, когда городу предложили построить фармацевтический завод для международного концерна Bayer. Депутаты даже выделили землю, но вскоре выяснилось, что никакой связи с концерном фирма не имеет, о чем было заявлено самим Bayer.

Также тут банкротство его банка "Михайловский" в 2016 году – подозреваемым в выводе из финучреждения 870 млн грн стал бывший и. о. председателя правления банка Игорь Дорошенко. Он тоже не платит по кредитам, взятым у госбанков еще при Януковиче.

Любопытно, что партнер Виктора Полищука по ООО "Технострой" Юрий Гриб, одно время был партнером экс-нардепа ВР Украины виктора медведчука в элитном охотничьем хозяйстве на Черниговщине. Правда, называлось оно почему-то "Общество ценителей природы Козелецкого района".

Наконец, супруга Полищука – Лилия Резвая, является племянницей жены замглавы совбеза и экс-президента рф дмитрия медведева – Светланы Медведевой.

Лилия Резвая

Не исключено, что столь высокое покровительство как раз и являлось многолетней "охранной грамотой" для Полищука. Однако изгнание из Украины и удаление медведчука из политической жизни страны, пьянство и фактический развод медведева, дают надежды, что позиции пророссийского бизнесмена пошатнутся и правоохранители наконец-то придут за ним.

Тем временем у НАБУ появились вопросы к другому известному киевскому бизнесмену – Василию Хмельницкому, которого уличили в приобретении земельных участков по заниженным ценам.