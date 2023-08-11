Уволено руководство Бюро экономической безопасности, в 6-й раз за 3 года - нардеп

На место Федорова уже назначили и временно исполняющего обязанности

Главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), жена которого недавно стала фигурантом журналистского расследования, могли уволить с должности. Это уже шестая смена руководства за последние три года.

Об этом сообщил депутат народный депутат от фракции партии "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники.

По его данным, временно исполняющим обязанности руководителя БЭБ был назначен Андрей Пащук.

"Без конкурса и все такое", — утверждает депутат и добавляет, что это уже 6-я смена руководства ДФС (стало БЭБ) за последние 3 года.

Для справки: в настоящий момент ведомство возглавляет Эдуард Федоров, который, в свою очередь, также был в статусе исполняющего обязанности. Андрей Пащук, который, по данным Железняка, занял кресло директора, ранее был замдиректора ведомства.

Стоит отметить, что пока официальной информации по данному поводу не поступало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 марта 2023 Эдуард Федоров был уволен с должности начальника управления СБУ в Сумской области. Затем 11 апреля его назначили главой Бюро экономической безопасности вместо Вадима Мельника.