Звільнено голову ДСНС: чим він встиг прославитися на посту

Відомство продовжує працювати у штатному режимі

Голову ДСНС України Сергія Крука звільнено зі своєї посади. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

За даними глави МВС Ігоря Клименка, виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука. Зазначається, що відомство продовжує працювати у штатному режимі.

"Внутрішню перевірку в ДСНС завершено. За її результатами буде ухвалено додаткові кадрові рішення", — резюмує Клименко.

Зазначимо, що на початку серпня, після того, як п’ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС під час авіакатастрофи в Броварах, міністр Клименко повідомив, що у рятувальній службі ведуться внутрішні перевірки. Справа в тому, що під час розслідування катастрофи з’ясувалися скандальні подробиці.

"Чиновники допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей ", — тоді говорили у ДБР.

Що відомо про Сергія Крука

1991 – працює інженером 1-ї самостійної державної пожежної частини у Рівному Відділу державної пожежної охорони Управління МВС України у Рівненській області;

2001 — заступник начальника з держпожежнагляду даної пожежної частини;

2003 – начальник служби державного пожежного нагляду Рівненського району;

2004 — начальник десятої професійної пожежної частини смт. Клевань Рівненського району Відділу пожежної безпеки Держдепартаменту пожежної безпеки МНС України у Рівненській області;

2010 – перший заступник начальника Головного управління МНС України в Рівненській області;

2014 – очолив Головне управління Держслужби надзвичайних ситуацій у Рівненській області;

2021 — року призначений виконувачем обов’язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2022 — року призначений Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС