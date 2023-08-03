Загибель керівництва МВС в авіакатастрофі у Броварах: офіційно підозрюються чиновники ДСНС

Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів

Співробітники ДБР повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів вертольота, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Він зазнав аварії 18 січня 2023 року в Броварах, на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих, з них 1 дитина і дев’ять тих, хто був на борту.

Про це повідомляє ДБР.

Про підозру повідомили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України із міста Ніжин Чернігівської області.

"Чиновники допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", — йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР відновили щохвилини день аварії, розшифрували "чорні ящики".

Попри внутрішні інструкції та вимоги законодавства, посадові особи ДСНС перевозили делегацію гелікоптером, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Він мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами.

Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Однак жодна з посадових осіб відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасувала або не перенесла його на пізніший час, коли налагодиться погода.

Через складні погодні умови вертоліт змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерхову будівлю і почав здійснювати маневр обльоту, проте різко піднявся вгору, втратив орієнтування у просторі та зіткнувся із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автомобілі.

Нагадаємо, окрім керівництва МВС загинули чотири жінки та дитина, які прийшли в садок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

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