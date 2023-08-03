Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: официально подозреваются чиновники ГСЧС

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины. Он потерпел крушение 18 января 2023 года в Броварах, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и девять находившихся на борту.

Об этом сообщает ГБР.

О подозрении сообщили:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", — сказано в сообщении.

Следователи ГБР восстановили поминутно день аварии, расшифровали "черные ящики".

Несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, должностные лица ГСЧС перевозили делегацию вертолетом, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Он не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов.

При подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на более позднее время, когда наладится погода.

Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше, чем высота зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажное здание и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и столкнулся с землей. При падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Напомним, кроме руководства МВД погибли четыре женщины и ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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