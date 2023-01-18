Не только Монастырский. Наиболее резонансные авиакатастрофы, в которых гибли топовые политики и влиятельные олигархи

К некоторым громким трагедиям причастна зловещая "рука москвы"

Шокирующая катастрофа в Броварах под Киевом, в которой 18 января 2023 года погиб глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, стала не первым подобным случаем, когда жизнь топовых политиков обрывалась из-за чрезвычайных ситуаций в небе.

"Телеграф" собрал наиболее резонансные авиакатастрофы Украины и мира, в которых погибали известные представители политикума и крупного бизнеса (олигархи), разместив чрезвычайные события в хронологическом порядке в условном рейтинге.

1 место

Авиакатастрофа в Броварах 18 января 2023 г., в которой погиб министр МВД Монастырский. Расследование причин трагедии продолжается.

Денис Монастырский. Фото: mvs.gov.ua

2 место

29 марта 2021 года самый богатый человек Чехии — 56-летний миллиардер Петр Келлнер — погиб в результате крушения вертолета в горах Аляски (США). Падение вертолета произошло во время экскурсии в горной местности при попытке маневрирования. Помимо бизнесмена в аварии погиб еще один гражданин Чехии — Бенжамен Ларош, а также два американских гида и пилот. Выжить удалось одному человеку.

Финансовое состояние Келлнера оценивалось более чем в $17 млрд. С начала 90-х он был активным участником приватизации чешских предприятий, создал мощную финансовую группу PPF, владевшую рядом прибыльных и крупных активов. Среди них — европейская речевая сеть Central European Media Enterprises, приобретенная за $1,1 млрд. Келлнер вел также бизнес в россии и Китае. По оценкам журналистов, предприниматель неофициально был советником чешских правительств и поддерживал тесные связи с местными политиками.

Петр Келлнер. Фото: wikipedia.org

3 место.

17 марта 2021 г. из-за аварии частного вертолета в Нормандии (Франция) погиб французский миллиардер и политик Оливье Дассо.

Депутат Национальной ассамблеи Франции от консервативной партии Les Republicains с 2002-го, Дассо считался 361-м по богатству человеком в мире вместе со своими двумя братьями и сестрой, с состоянием около 6 миллиардов евро, в основном унаследованным от отца (согласно списку Forbes 2020 г.). На момент смерти его чистый капитал оценивался уже в более чем 7 млрд евро.

Летательный аппарат потерпел крушение при взлете с частной площадки. В аварии погиб также пилот. Больше на борту пассажиров и членов экипажа не было. Жандармерия проводила даже расследование по поводу непреднамеренного убийства. Впрочем, точные причины чрезвычайного происшествия не сообщаются до сих пор.

Оливье Дассо. Фото: wikipedia.org

4 место

21 октября 2019 г. в результате падения вертолета Robinson R44 вблизи села Тарасенково в Полтавской области погиб политик Тарас Кутовый. Он был народным депутатом Украины VII и VIII созывов, а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана (2016-2018 гг.).

В 2020 г. Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами обнародовало отчет, согласно которому наиболее вероятной причиной крушения вертолета называлась потеря пилотом контроля при выполнении маневра после попадания в туман. "При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", — отмечалось в документе.

Место крушения вертолета с Кутовым

5 место

В июне 2014 г. в результате крушения одномоторного самолета в штате Нью-Йорк (США) погиб Ричард Рокфеллер, сын влиятельного американского финансиста и государственного деятеля Дэвида Рокфеллера.

Ричард был председателем Совета директоров международной группы "Врачи без границ", руководителем траста "Фонд Братьев Рокфеллеров", а также занимал пост президента некоммерческой организации "Health Commons Institute", занимавшейся улучшением медицинской системы США.

Правнук легендарного Джона Рокфеллера сам пилотировал самолет, который внезапно исчезнул с радаров в считанные минуты после того, как вылетел из аэропорта. По данным местной полиции, борт при падении развалился на части. Некоторые из них застряли на деревьях. Точные причины катастрофы установить не удалось.

Как известно, Рокфеллеры в свое время были самой богатой семьей Соединенных Штатов.

Ричард Рокфеллер. Фото: cdn.segodnya.ua

6 место

17 июля 2014 г. недалеко от Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины военные рф сбили пассажирский самолет Boeing 777 рейса МН17 (Нидерланды — Малайзия). В авиакатастрофе погиб экипаж и все пассажиры (в общей сложности 298 человек).

Среди жертв теракта — член Сената Нидерландов Виллем Виттевеен, пресс-секретарь ВОЗ Гленн Томас (Британия), группа ученых, правозащитников и представителей общественности.

Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (Ррф). 24 мая 2018 г. власти Австралии и Нидерландов официально обвинили россию в крушении самолета.

В ноябре 2022 г. суд Гааги подтвердил, что малайзийский рейс MH17 на Донбассе был сбит российской ракетой.

Место падения Boeing 777 под Донецком. Фото: telegraf.com.ua

7 место

10 апреля 2010 г. произошла авиакатастрофа польского президентского самолета Ту-154 в Смоленске (россия). На борту судна был президент Польши Лех Качиньский вместе со своей женой, глава Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, руководитель Института Национальной памяти Януш Куртика, экс-президент Польши Ришард Качоровский, председатель Генерального штаба Польши Францишек Гонгор и многие другие чиновники. Также погиб весь персонал лайнера. Всего умерли 96 человек. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

Точные причины катастрофы из-за позиции россии установить до сих пор не удалось. Среди возможных факторов, из-за которых мог упасть самолет, называется туман в районе Смоленска в день трагедии.

Впрочем, Польша официально возобновила расследование аварии. В начале апреля 2017 г. стало известно, что Польская прокуратура переквалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на башне "Смоленск-Северный" из "бессознательного" на "сознательное" доведение ими экипажа президентского самолета до авиакатастрофы. До этого вина диспетчеров квалифицировалась как "бессознательное доведение до катастрофы".

Место падения Ту-154 вблизи Смоленска. Фото: wikipedia.org

8 место

26 февраля 2004 г. на территории Боснии и Герцоговины разбился самолет, на котором президент Македонии Борис Трайковский летел на экономическую конференцию в городе Мостарпо донорству в боснийскую экономику. По официальной версии, воздушное судно врезалось в гору при облачности, дожде и густом тумане.

9 место

16 сентября 2000 г. при выполнении фигуры высшего пилотажа на самолете "Як-52" во время авиашоу на международной авиакосмической выставке "Авиасвит-ХХI" в Киеве разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал Леонид Бородич. Самолет врезался в землю после того, как пилот, выполнив "горку", перешел в "бочку" и пытался совершить поворот на сверхмалой высоте (Бородич был пилотом высшего класса на спортивных самолетах и занимался в центре аэроклуба им. Антонова).

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С 1994 по 1998 гг. был народным депутатом Украины, председателем комиссии по законности и правопорядку Верховной Рады. А также координировал комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте Украины.

Леонид Бородич. Фото: encyclopedia-krivoyrog.blogspot.com

10 место

17 августа 1988 г. у пакистанского города Лахор потерпел крушение самолет президента Пакистана Зия-уль-Хака. Согласно данным из открытых источников, в ходе расследования американские специалисты обнаружили на обломках следы пентаритритола тетранитрата — взрывчатого вещества, часто используемого для диверсий. Организаторы и заказчики теракта так и не были обнаружены.

11 место

24 мая 1981 г. самолет с президентом Эквадора Хайме Рольдосом Агилерой на борту разбился в горах Уайрапунга в провинции Лоха. Погибли все пассажиры: супруга Рольдоса Марта Букарам, министр обороны Марко Субиа Мартинес с супругой, два военных офицера и три других их спутника.

Во времена своего президентства уделял особое внимание соблюдению прав человека. Его смерть в авиакатастрофе привела к подозрению в том, что он стал жертвой тайного заговора.

Хайме Рольдос Агилера. Фото: wikimedia.org

12 место

В 1971 г. в Монголии упал самолет, на котором пыталась бежать в СССР "правая рука" Мао Цзэдуна — Линь Бяо с семьей. Маршал Линь Бяо занимал должность заместителя главы Коммунистической партии Китая. Незадолго до странной авиакатастрофы чиновник КНР поссорился почти со всеми влиятельными членами политбюро ЦК КПК.

Линь Бяо. Фото: telegrafua.com

13 место

13 апреля 1966 г. вертолет с президентом Ирака Абдуллой Арефом вылетел из Басры в Багдад, но в пункт назначения не прибыл. Обломки вертолета спасатели нашли утром следующего дня на берегу реки Шатт-эль-Араб близ района Эль-Куна. Никто из находившихся на борту пассажиров не выжил.

14 место

18 сентября 1961 г. в небе Северной Родезии (ныне Замбия) во время миротворческой операции в Конго погиб второй генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд. Причины трагедии до сих пор неизвестны. Существует ряд неофициальных версий гибели, включая предположение о диверсии или сбитии самолета авиацией сепаратистов Катании.

Даг Хаммершельд. Фото: wikimedia.org

15 место

4 июня 1943 г. вблизи Гибралтара разбился самолет, на борту которого был глава правительства Польши в изгнании, генерал Владислав Сикорский с дочерью Софией. За несколько недель до гибели, в связи с оказавшимися в апреле 1943-го фактами Катынского расстрела, Сикорский выступил с резкими обвинениями в адрес СССР, в частности требуя от Черчилля разрыва отношения с москвой.