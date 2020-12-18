Катастрофа Ан-26 под Харьковом: названы подозреваемые

18 декабря Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении ряду должностных лиц, которые могут быть причастны к авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом.

Об этом на брифинге сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

Согласно заявленным данным, на данном этапе досудебного расследования подозреваются три человека: руководитель полетов, командир воинской части и Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов.

Так, 18 декабря ГБР вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в тот день осуществлял управление полетами, также сообщено о подозрении командиру указанной воинской части и Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины, из-за халатности которого и произошла трагедия Ан-26.

Сергей Дроздов

Руководство полетов подозревается по статье которая предусматривает наказание до 15 лет заключения. Подозреваемым в служебной халатности грозит до 7 лет заключения. А тем временем досудебное расследование продолжается, уточнили в ГБР.

Стоит отметить, что во время проведения экспертиз следователи получили "неопровержимые доказательства, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов, нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", сообщили в ГБР.

Стоит напомнить, что ранее в правительстве наконец озвучили причины катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 в Харьковской области под Чугуевом