Нарушение правил полетов и плохая подготовка экипажа: названы причины крушения Ан-26 под Харьковом

В правительстве наконец озвучили причины катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября 2020 в Харьковской области под Чугуевом. По словам вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, одними из главных причин считают недостаточную подготовку экипажа и нарушения правил выполнения полетов.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров 28 октября.

По его словам это не единственные причины, были и другие.

"Первым опасным фактором, который спровоцировал событие, которое в дальнейшем спровоцировало катастрофу, стал отказ системы ПРТ-24 и систем управления левого двигателя, что привело к возникновению особой ситуацией. После установления горизонтального полета экипаж не выровнял тягу левого и правого двигателей, что стало вторым фактором. Выпуск экипажем закрылков при заходе на посадку в положение 38 градусов было третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное строительство траектории снижения, попытка как можно скорее выйти на глиссаду вместо снижения было четвертым опасным фактором", - заявил Уруский.

В результате расследования правительственной комиссией установили ряд причин катастрофы Ан-26Ш:

взлет конвейером (выполнялся 6 полет подряд),

отказ системы управления двигателя,

нарушение плановой таблицы полетов

отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны руководства Университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Видео заседания Кабмина 28 октября - YouTube:

Стоит также напомнить, что родственники погибших в катастрофе Ан-26 под Чугуевом собирались идти в суд, если вину в крушении самолета будут возлагать на членов экипажа.