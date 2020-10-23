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Комиссия установила причины крушения Ан-26 под Харьковом: родственники погибших готовятся идти в суд

Комиссия установила причины крушения Ан-26 под Харьковом: родственники погибших готовятся идти в суд
20:29 Сегодня Телеграф

Главными причинами крушения Ан-26 возле Чугуева стали технические неполадки, а также человеческий фактор вместе с системными серьезными нарушениями в правилах безопасности полетов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский журналистам 23 октября.

На такое заявление довольно негативно отреагировали родственники погибших.

Мать командира экипажа Богдана Кишени Ирина заявила: "Я очень возмущена, потому что этого мы и ожидали, что всю вину возложат на экипаж. Очень легко все списать на погибших парней и очень тяжело, чтобы кто-то с "верхов" ответил за это".

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"Хотят повесить вину на тех, кого уже нет",  - говорит Алена Остапенко, вдова штурмана Алексея. 

"Какой человеческий фактор, если это подготовленные люди, весь экипаж, абсолютно весь был специалистами своего дела", - отметила она.

Также родственники погибших говорят, что если экипаж признают виновным в катастрофе, они будут обжаловать данное решение в суде, но пока все ожидают заключения комиссии, которое вероятно должны огласить уже 28 октября.

Читайте также в материале "Телеграф": Курсант который оказался единственным выжившим в страшной авиакатастрофе под Чугуевом, рассказал о своих дальнейших планах.

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Украина, Харьков, Самолет, Катастрофа, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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