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«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым

«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым
22:20 Сегодня Телеграф
Учителям Мелитопольского лицея-интерната II-III степеней жизнь подготовила печальный сюрприз – незадолго до профессионального праздника в авиакатастрофе близ Чугуева погиб их недавний выпускник Александр Скочков.

Узнавать о гибели юных всегда горько, а тем более, если человек был яркой, талантливой личностью и его ожидало большое будущее. Трагизма ситуации добавляет тот факт, что в 2014 году на Донбассе погиб отец Александра - летчик Игорь Скочков.

Учитель украинского языка и литературы Наталья Устинова - бывший классный руководитель Саши - не сразу согласилась на общение с журналистом "Телеграфа": признается, что ей не верится, что ученика уже нет, не может говорить о нем в прошедшем времени и без слез. И еще свеж в памяти его голос, ведь они общались по мобильному буквально накануне того рокового полета. 

 

В первую очередь Наталья Александровна ведет в холл учебного заведения, где обустроен памятный стенд с фотографиями Саши – одного и в окружении веселых одноклассников.

А рядом на столике - свеча, лампадки, две розы и портрет юноши в военной форме на фоне самолета. Угол рамочки обвивает траурная лента.  

- Это был выпуск 2017 года, - комментирует снимки преподаватель. - Саше в апреле этого года исполнилось 20 лет. В наш, тогда еще лицей «Творчество» (учебное заведение перепрофилировали 2 года назад – Авт.), дети приходили после 8-го класса, так же и Саша пришел к нам учиться. А после окончания того учебного года у нас еще была летняя практика, когда дети приходили в школу на различные занятия. И как раз тогда произошла эта страшная трагедия, погиб его отец (Игорь Скочков был штурманом военно-транспортного самолета Ил-76, который боевики сбили на подлете к Луганску ночью 14 июня 2014 года. Тогда погибли 9 членов экипажа и 40 десантников – Авт.). Сашу успокаивал весь класс, отношения у учеников всегда были дружными. Конечно, это по ребенку сильно ударило, он очень тяжело все это переносил. 

Затем детей поделили на два 9-х класса, добавились новые ребята, и до выпуска я была классным руководителем Саши. Он очень долго отходил от того, что случилось с отцом, который был для него примером во всем. И когда мы с ним разговаривали, он рассказывал о своих переживаниях, о своих мечтах, говорил, что хочет пойти по пути своего отца и выучиться на военного летчика, чтобы быть его достойным сыном. 

Саше было тяжело. Но он не хотел, чтобы его открыто жалели, хотел, чтобы к нему относились просто как к обычному ученику. Зато сам всегда был готов прийти на помощь любому – знаете, в подростковом возрасте у ребят разные бывают проблемы. Если кто новенький приходил в класс, он всегда с ним знакомился первым, рассказывал о жизни класса. Девочкам говорил комплименты – им приятноони расцветают. Да и все, кого бы вы ни спросили, скажут, что Саша просто ассоциируется с улыбкой, и всем запомнился тем, что надежный друг, даже если не будешь просить о помощи, он ее сам предложит. Он очень позитивным человеком был, таким, на которого можно равняться, его можно ставить в пример. 

- А какие ему предметы нравились в школе? 

- Любил информатику. Очень красиво стихи читал на память, я была у них на открытом уроке по английскому – он очень хорошо тогда выступал. И физподготовке уделял много внимания - раз это ему пригодится. А еще он занимался в музыкальной школе по классу саксофона, и в лицее у нас на праздники приходил с музыкальным инструментом, выступал и в 8-м классе, и в 9-м, и в 10-м. 

 

- После гибели отца его поведение не изменилось, не было какой-то, допустим, обиды на армию? 

- Нет. На самом деле, в 9-м классе ему было тяжело, хоть он этого старался не показать, но мне, как старшему человеку, это было видно. Но и он как-то сразу повзрослел. Еще как только все это произошло, он мне сказал: «Я теперь единственный мужчина в семье». И это уже было ощутимо так, что он отвечает за маму и сестру, которой тогда еще не было и двух лет. 

Он хотел после обучения служить в авиабригаде здесь, в Мелитополе, летчиком. Мы об этом говорили с ним буквально накануне, он мне звонил 24-го сентября. Я шла с работы после уроков, тут звонок - Саша звонит. Мы чаще общались в Инстаграме, он писал, когда я увижу - отвечаю, или я ему писала первая, или он мне, по-разному бывало. А то он мне позвонил и мы минут 40 разговаривали с ним, если не больше. Иногда так получается, если дети звонят, а они и сейчас не «бывшие», а по-прежнему все мои ученики, мы всегда говорим долго. Как-то с Сашей часа два, пожалуй, говорили. А когда позвонил 24-го, просто говорит: «Я вам позвонил, я по вам соскучился, хотелось вас услышать». 


- О чем же вы говорили? Может, было что-то необычное в этом разговоре? Или какое-то предчувствие? 

- Нет, никаких предчувствий, ничего такого не было. Мы вспоминали школьные годы, какие-то смешные ситуации. Вспоминали, как фотосессии проводили в 11-м классе, как мы клип тогда же снимали. Говорил о том, что так ждет, когда закончит обучение, ему уже хотелось летать, чтобы работать в Мелитополе «там же мама, там сестра, им нужна моя поддержка»Всегда, когда Саша говорил о них, у него сияли глаза. 

- А как вы узнали об этой трагедии? 

- Открыла вечером Фейсбук в 10 часов, и там эта новость была в ленте. Я читаю: «Упал самолет», начинаю искать подробности, и вижу, что это самолет университета, где учится Саша. И я думаю: «Не дай Бог!», про себя прошу, хоть бы его там не было. Затем на каком-то сайте уже появился список, сначала – неофициальный. Там только указали фамилию. Там все молодые ребята, и те, кто постарше, все равно молодые люди, мужчины. А эти вообще дети! Им 19-20 лет, для меня это дети... А если ты еще читаешь там фамилию знакомую... Так не бывает! Я была в шоке: как же так, отец погиб в авиакатастрофе, а Саша - так же, получается? Я отказывалась в это верить до последнего. Потом уже и официальные списки дали, но мне не верится до сих пор, и не хочется в это верить, отказываешься в это верить. 

 

Все одноклассники мне звонили, писали, спрашивали, возможно, это неправда, возможно, это не он. Мы с учителями на это надеялись, пока искали всех, кто был в самолете в том полете. Честно говоря, я даже не представляю, как это горе пережить его маме: невозможно представить как это - потерять в небе сначала мужа, а потом еще и сына...

На фото: мама Саши - Оксана Скочкова на могиле мужа

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Похоронят курсанта 133-й группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба Александра Скочкова на городском кладбище Мелитополя, там же, где покоится прах членов экипажа Ил-76, и в том числе, гвардии капитана Игоря Скочкова. 


Автор: Ирина Левченко, специально для "Телеграфа"

Фото Ирины Левченко и из архива Натальи Устиновой 

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Чугуев, Ан-26, Александр Скочков.

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