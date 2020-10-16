Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золочевский рассказал, продолжит ли учебу

25 сентября вблизи Чугуева потерпел крушение самолет ВВС Украины

Курсант Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Вячеслав Золочевский, который оказался единственным выжившим в страшной авиакатастрофе под Чугуевом, проходит реабилитацию и планирует в скором времени вернуться к учебе.

- Я сделал свой выбор и решил продолжить учебу в университете по выбранной специальности, - сказал Золочевский в комментарии АрмияInform.

На данный момент Вячеслав получил все необходимое лечение и находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. После реабилитации курсант хочет догнать упущенное по образовательной программе.

По случаю Дня защитника курсанту вручили медаль "За военную службу Украине".

Как известно, в катастрофе Ан-26 погибли 26 человек - 7 членов экипажа и 19 курсантов ХНУВС имени Кожедуба. Одним из погибших был курсант Александр Скочков - его отец Игорь Скочков погиб при крушении Ил-76 вблизи луганского аэропорта. Транспортник был сбит пророссийскими боевиками в 2014 году.

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