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Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета

Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
21:44 Сегодня Телеграф tsn.ua Фото: Скриншот
20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, единственному, кто спасся в катастрофе Ан-26-го под Чугуевом, позволили выйти из больничной палаты на улицу. У парня сотрясение головного мозга, ушибы и ожоги.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Вячеславу трудно вспоминать тот день, но кое-что о последнем полете Ан-26 он смог рассказать.

По словам матери выжившего курсанта, в пятницу Слава ей позвонил и предупредил, что с шести до девяти вечера будет в небе. Уже около 21:00, почти сразу после трагедии, Ирина увидела в соцсетях видео самолета.

"Я искала глазами сына. Это был какой-то страшный сон. Сколько ребят не вернулись...", - говорит мама курсанта Ирина Золочевская.

Как все происходило

По словам Вячеслава, он сидел почти рядом с кабиной пилота.

Сам полет продолжался нормально, ничего необычного не происходило.

И вдруг он пришел в себя внутри горящего самолета.

"Я, пожалуй, ударился головой", - вспоминает пострадавший. 

Слава не мог понять, что происходит. Все казалось нереальным эпизодом из компьютерной игры.

Парня привалило фюзеляжем и возможно, это и уберегло его от сильных ожогов. Затем он смог выползти изнутри.

Увиденным и пережитым в тот момент парень пока не готов поделится.

Единственное вспоминает, когда выбрался, то пытался спасти друга - Виталия Вильхового. Тело курсанта охватило пламя. "Пытался тушить. Потом подбежали другие, его потушили - и все", - рассказывает парень.

Напомним, 29 сентября в Харькове с почестями простились с Виталием Вильховым.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

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Харьков, Самолет, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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