Один из выпрыгнувших из самолета курсантов умер в больнице

По состоянию на 10:50, человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии - умер.

Сообщается, что у погибшего было 90% ожогов тела.

Ранее глава Харьковской ОГА сообщил, что в критическом состоянии находится Виталий Вильховой из Львовской области. Умершим в больнице оказался именно он.

Виталий Вильховой

Напомним, в субботу вечером 25 сентября к ДСНС поступила информация, что вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины, с последующим возгоранием. В 21:53 пожар самолета ликвидирован.

По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Всего погибло 23 человека, 1 человек пострадал, поиски трех человек продолжаются.

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

Президент Владимир Зеленский сегодня прибыл на место происшествия.