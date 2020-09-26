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Зеленский прибыл на место гибели курсантов под Чугуевом: первое видео

Зеленский прибыл на место гибели курсантов под Чугуевом: первое видео
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua
После вчерашней трагедии с крушением военного самолета на Харьковщине, на место происшествия прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Харьков 1654.

Видео с места событий:

Министр обороны Украины Андрей Таран ранее прокоментировал данный инцидент.

Ранее сообщалось, что по информации на субботу: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

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Все по теме:

Харьков, Самолет, Чугуев, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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