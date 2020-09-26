Зеленский прибыл на место гибели курсантов под Чугуевом: первое видео

После вчерашней трагедии с крушением военного самолета на Харьковщине, на место происшествия прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Харьков 1654.

Видео с места событий:

Министр обороны Украины Андрей Таран ранее прокоментировал данный инцидент.

Ранее сообщалось, что по информации на субботу: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.