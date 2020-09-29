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В Харькове с почестями прощаются с курсантом Вильховым, умершем в больнице после катастрофы Ан-26

В Харькове с почестями прощаются с курсантом Вильховым, умершем в больнице после катастрофы Ан-26
Обновлено 10:09 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Виталий Вильхов умер от тяжелых травм полученных в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш.

Сегодня, 29 сентября, в Харькове на Мемориале славы проходит церемония прощания с Виталием Вильховым, который погиб в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом.

Об этом сообщает харьковский паблик "ВЕХА" в Телеграмм-канале.

Виталий Вильхов - курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба, в авиакатастрофе он получил 90% ожогов и скончался в больнице на следующий день.


Прощание с остальными погибшими будет после окончания экспертиз ДНК, которые продлятся 2-3 недели.

Напомним, военный самолет Ан-26 потерпел крушение поздно вечером 25 сентября в Харьковской области. Самолет упал и сразу же загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры – всего 27 человек. Выжить удалось одному курсанту, он травмировался и находится в больнице. 

Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

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Харьков, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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