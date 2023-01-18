Не лише Монастирський. Найбільш резонансні авіакатастрофи, в яких гинули топові політики і впливові олігархи

До деяких гучних трагедій причетна зловісна "рука москви"

Шокуюча катастрофа в Броварах під Києвом, у якій 18 січня 2023 року загинув голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, стала не першим подібним випадком, коли життя топових політиків обривалося через надзвичайні ситуації в небі.

"Телеграф" зібрав найбільш резонансні авіакатастрофи України та світу, у яких гинули відомі представники політикуму та крупного бізнесу (олігархи), розмістивши надзвичайні події у хронологічному порядку в умовному рейтингу.

1 місце

Авіакатастрофа в Броварах 18 січня 2023 р., у якій загинув міністр МВС Монастирський. Розслідування причин трагедії триває.

Денис Монастирський. Фото: mvs.gov.ua

2 місце

29 березня 2021 року найбагатша людина Чехії — 56-річний мільярдер Петро Келлнер — загинув в результаті аварії вертольота в горах Аляски (США). Падіння гелікоптера сталося під час екскурсії в гірській місцевості при спробі маневрування. Крім бізнесмена в аварії загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також двоє американських гідів і пілот. Вижити вдалося одній людини.

Статки Келлнера оцінювалися в понад $17 млрд. З початку 90-х він був активним учасником приватизації чеських підприємств, створив потужну фінансову групу PPF, яка володіла низкою прибуткових і крупних активів. Серед них — європейська мовленнєва мережа Central European Media Enterprises, придбана за $1,1 млрд. Келлнер бізнес в росії та Китаї. За оцінками журналістів, підприємець неофіційно був радником чеських урядів і підтримував тісні зв'язки з тамтешніми політиками.

Петро Келлнер. Фото: wikipedia.org

3 місце.

17 березня 2021 р. через аварію приватного вертольота в Нормандії (Франція) загинув французький мільярдер і політик Олів'є Дассо.

Депутат Національної асамблеї Франції від консервативної партії Les Republicains з 2002-го, Дассо вважався 361-ою за багатством людиною в світі разом зі своїми двома братами і сестрою, зі статками близько 6 мільярдів євро, в основному успадкованим від батька (згідно зі списком Forbes 2020 р.). На момент смерті його чистий капітал оцінювався вже у понад 7 млрд євро.

Літальний апарат зазнав аварії при зльоті з приватного майданчика. В аварії загинув також пілот. Більше на борту пасажирів та членів екіпажу не було. Жандармерія проводила навіть розслідування щодо ненавмисного вбивства. Втім точні причини надзвичайної пригоди не повідомляються досі.

4 місце

21 жовтня 2019 р. внаслідок падіння вертольота Robinson R44 поблизу села Тарасенкове на Полтавщині загинув політик Тарас Кутовий. Кутовий був народним депутатом України VII та VIII скликань, а також міністром аграрної політики та продовольства в уряді Володимира Гройсмана (2016-2018 рр.).

В 2020 р. Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами оприлюднило звіт, згідно з яким найбільш вірогідною причиною катастрофи вертольота називалась втрата пілотом контролю при виконанні маневру після попадання в туман. "При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях", — зазначалось у документі.

Місце аварії гелікоптера з Кутовим

5 місце

В червні 2014 року в результаті аварії одномоторного літака в штаті Нью-Йорк (США) загинув Річард Рокфеллер, син впливового американського фінансиста і державного діяча Девіда Рокфеллера.

Річард був головою Ради директорів міжнародної групи "Лікарі без кордонів", керуючим трасту "Фонд Братів Рокфеллерів", а також обіймав посаду президента некомерційної організації "Health Commons Institute", що займалася покращенням медичної системи США.

Правнук легендарного Джона Рокфеллера сам пілотував літак, який раптово зник із радарів за лічені хвилини після того, як вилетів з аеропорту. За даними місцевої поліції, борт під час падіння розвалився на частини. Деякі з них застрягли на деревах. Точні причини катастрофи встановити не вдалося.

Як відомо, Рокфеллери свого часу були найзаможнішою родиною Сполучених Штатів.

Річард Рокфеллер. Фото: cdn.segodnya.ua

6 місце

17 липня 2014 р. неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України російські військові збили пасажирський літак Boeing 777 рейсу МН17 (Нідерланди — Малайзія). В авіакатастрофі загинув екіпаж та всі пасажири (загалом 298 осіб).

Серед жертв теракту — член Сенату Нідерландів Віллем Віттевеен, прессекретар ВООЗ Гленн Томас (Британія), група науковців, правозахисників та представників громадськості.

Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (рф). 24 травня 2018 р. влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили росію в катастрофі літака.

В листопаді 2022 р. суд Гааги підтвердив, що малайзійський рейс MH17 на Донбасі був збитий російською ракетою.

Місце падіння Boeing 777 під Донецьком. Фото: telegraf.com.ua

7 місце

10 квітня 2010 р. сталася авіакатастрофа польського президентського літака Ту-154 в Смоленську (росія). На борту судна був президент Польщі Лех Качинський разом зі своєю дружиною, голова Національного банку Польщі Славомир Скшипек, заступник міністра закордонних справ Анджей Кремер, керівник Інституту Національної пам'яті Януш Куртика, експрезидент Польщі Ришард Качоровський, голова Генерального штабу Польщі Францішек Ґонґор та багато інших урядовців. Також загинув весь персонал лайнера. Всього загинуло 96 осіб. Ніхто з тих, хто перебував на борту лайнера, не вижив.

Точні причини катастрофи через позицію росії встановити досі не вдалося. Серед ймовірних факторів, через які міг впасти літак, називають туман в районі Смоленська в день трагедії.

Втім Польща офіційно поновила розслідування аварії. На початку квітня 2017 р. стало відомо, що Польська прокуратура перекваліфікувала звинувачення на адресу російських диспетчерів на вежі "Смоленськ-Північний" з "несвідомого" на "свідоме" доведення ними екіпажу президентського літака до авіакатастрофи. До того провина диспетчерів кваліфікувалася як "несвідоме доведення до катастрофи".

Місце падіння Ту-154 поблизу Смоленська. Фото: wikipedia.org

8 місце

26 лютого 2004 р. на території Боснії та Герцоговини розбився літак, на якому президент Македонії Борис Трайковський летів на економічну конференцію у місті Мостар з питань донорства в боснійську економіку. За офіційною версією, повітряне судно врізалося в гору за умов хмарності, дощу та густого туману.

9 місце

16 вересня 2000 р. при виконанні фігури найвищого пілотажу на літаку "Як-52" під час авіашоу на міжнародній авіакосмічній виставці "Авіасвіт-ХХI" у Києві розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, генерал Леонід Бородич. Літак врізався в землю після того, як пілот, виконавши "гірку", перейшов у "бочку" і намагався виконати поворот на надмалій висоті (Бородич був пілотом вищого класу на спортивних літаках і займався у центрі аероклуба ім. Антонова).

З 1994 по 1998 рр. був народним депутатом України, головою комісії з питань законності і правопорядку Верховної Ради. А також координував комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при президентові України.

Леонід Бородич. Фото: encyclopedia-krivoyrog.blogspot.com

10 місце

17 серпня 1988 року біля пакистанського міста Лахор зазнав катастрофи літак президента Пакистану Зія-уль-Хака. Згідно з даними з відкритих джерел, під час розслідування американські фахівці виявили на уламках сліди пентаритритолу тетранітрату — вибухової речовини, яка часто використовується для диверсій. Організаторів та замовників теракту так і не знайшли.

11 місце

24 травня 1981 р. літак із президентом Еквадору Хайме Рольдосом Агілерою на борту розбився в горах Уайрапунга в провінції Лоха. Загинули всі пасажири: дружина Рольдоса Марта Букарам, міністр оборони Марко Субіа Мартінес з дружиною, двоє військових офіцерів та троє інших їхніх супутників.

За часів свого президентства приділяв особливу увагу дотриманню прав людини. Його смерть в авіакатастрофі спричинила підозри в тому, що він став жертвою таємної змови.

Хайме Рольдос Агілера. Фото: wikimedia.org

12 місце

У 1971 р. в Монголії впав літак, на якому намагався бігти в СРСР "права рука" Мао Цзедуна — Лінь Бяо з родиною. Маршал Лінь Бяо займав посаду заступника голови Комуністичної партії Китаю. Незадовго до дивної авіакатастрофи топовий чиновник КНР посварився майже з усіма впливовими членами політбюро ЦК КПК.

Лінь Бяо. Фото: telegrafua.com

13 місце

18 вересня 1961 р. у небі Північної Родезії (нині Замбія) під час миротворчої операції у Конго загинув другий генеральний секретар ООН Даґ Хаммершельд. Причині трагедії досі невідомі. Існує низка неофіційних версій загибелі, включаючи припущення про диверсію або збиття літака авіацією сепаратистів Катанії.

Даґ Хаммершельд. Фото: wikimedia.org

14 місце

13 квітня 1966 р. вертоліт із президентом Іраку Абдуллою Арефом вилетів із Басри до Багдада, але до пункту призначення не прибув. Уламки вертольота рятувальники знайшли вранці наступного дня на березі річки Шатт-ель-Араб поблизу району Ель-Куна. Ніхто з пасажирів, що знаходилися на борту, не вижив.

15 місце

4 червня 1943 року поблизу Гібралтару розбився літак, на борту якого був глава уряду Польщі у вигнанні, генерал Владислав Сікорський з дочкою Софією. За кілька тижнів до загибелі, у зв'язку з фактами Катинського розстрілу, що виявились у квітні 1943-го, Сікорський виступив з різкими звинуваченнями на адресу СРСР, зокрема вимагаючи від Черчилля розриву відносини з москвою.