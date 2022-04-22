Катастрофа літака Ан-26 під Запоріжжям: озвучено дві версії інциденту

За попередньою інформацією, причиною катастрофи літака АН-26 у Запорізькій області не була атака противника

На Запоріжжі впав літак Ан-26. Відомо, що до ЗСУ він не має відношення. Цей літак був цивільним та виконував технічний рейс.

Про це повідомив член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславсій в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

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"Це цивільний літак, який жодного відношення до ЗСУ не має. Це черговий злочин РФ, яка збиває мирні літаки. Авіакомпанія, яка здійснювала технічний виліт відношення до Збройних Сил України, не має", — повідомив Веніславський.

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Водночас видання "Сегодня" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що за попередньою інформацією, причиною катастрофи літака АН-26 у Запорізькій області стала не атака противника.

"Чи була це технічна несправність — уточнюється. Як і кількість постраждалих", — повідомили джерела.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував на ексклюзивних фото, як виглядає український літак-гігант "Мрія" після того, як його обстріляли окупанти.