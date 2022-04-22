Укр

Крушение самолета Ан-26 под Запорожьем: озвучены две версии инцидента

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
336
Ан-26 Новость обновлена 22 апреля 2022, 11:48
Ан-26

По предварительной информации, причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области не была атака противника

В Запорожской области упал самолет Ан-26. Известно, что к ВСУ он не имеет отношения. Этот самолет был гражданским и выполнял технический рейс.

Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславсий в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, которая осуществляла технический вылет отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет", — сообщил Вениславский.

В то же время издание "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что по предварительной информации, причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области стала не атака противника.

"Была ли это техническая неисправность — уточняется. Как и число пострадавших", — сообщили источники.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал на эксклюзивных фото, как выглядит украинский самолет-гигант "Мрия" после того, как его обстреляли оккупанты.

Теги:
#Катастрофа #Літак
российские захватчики
Украина
В россии официально назвали цель "второго этапа спецоперации"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российские захватчики
В россии официально назвали цель "второго этапа спецоперации"
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов
Если знали о вторжении россии: Данилов объяснил, почему власть не эвакуировала людей
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович о применении россией ядерного оружия: "Могут, но..."
Дата публикации
Категория
Война войной, а выборы... как у Зеленского готовятся к чистке Рады и когда ее могут провести
Война войной, а выборы... как у Зеленского готовятся к чистке Рады и когда ее могут провести
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать наступление россиян
Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ