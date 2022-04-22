Крушение самолета Ан-26 под Запорожьем: озвучены две версии инцидента
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По предварительной информации, причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области не была атака противника
В Запорожской области упал самолет Ан-26. Известно, что к ВСУ он не имеет отношения. Этот самолет был гражданским и выполнял технический рейс.
Об этом сообщил член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславсий в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
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"Это гражданский самолет, который никакого отношения к ВСУ не имеет. Это очередное преступление РФ, которая сбивает мирные самолеты. Авиакомпания, которая осуществляла технический вылет отношения к Вооруженным Силам Украины не имеет", — сообщил Вениславский.
В то же время издание "Сегодня" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что по предварительной информации, причиной крушения самолета АН-26 в Запорожской области стала не атака противника.
"Была ли это техническая неисправность — уточняется. Как и число пострадавших", — сообщили источники.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал на эксклюзивных фото, как выглядит украинский самолет-гигант "Мрия" после того, как его обстреляли оккупанты.
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