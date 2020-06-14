Скачать
Неділя, 14.06.2020
Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС
Кулеба розповів про оновлення керівного складу МЗС
Штаб ОС: бойовики порушували "тишу" біля Луганського, Оріхового, Хутора Вільного та Авдіївки
Штаб ОС: бойовики знову порушували "тишу"
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку
Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку

Річниця знищення Іл-76 на Донбасі: у Міноборони вшанували пам’ять загиблих (Відео)

Річниця знищення Іл-76 на Донбасі: у Міноборони вшанували пам’ять загиблих (Відео)
14:26 Сьогодні Телеграф УНИАН
Сьогодні Дзвін пам’яті пролунав 60 разів.

Сьогодні в Міністерстві оборони України відбулася щоденна церемонія вшанування пам'яті українських захисників, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.

Як повідомила прес-служба Міноборони, сьогодні Дзвін пам’яті пролунав 60 разів.

У пам’ятному заході взяли участь представники керівництва держави, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, офіцери та працівники структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій, військовослужбовці Київського гарнізону, рідні та близькі загиблих українських Героїв, численні гості.

В українській армії на коронавірус хворіє 171 людина 

Президент України Володимир Зеленський присвятив роковинам трагедії допис у Facebook

"Світла пам'ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76, і всім захисникам України, котрі цього дня віддали свої життя за нашу незалежність. Не маємо права забути. Герої не вмирають!", - зазначив він.

Як повідомлялось, військово-транспортний літак ІЛ-76 14 червня 2014 року був збитий бойовиками з ПЗРК під Луганськом під час заходження на посадку. Тоді в аеропорту Луганська в оточенні були десантники 80 ДШБ. ІЛ-76 мав доставити боєприпаси, техніку і особовий склад. На борту літака перебувало 9 членів екіпажу і 40 десантників. Всі вони загинули.

За даними слідства, теракт був здійснений бойовиками Андрієм Патрушевим і Олександром Гурєєвим за наказом екс-ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького. Всі троє обвинувачуються у вчиненні терористичного акту (ч. 3 ст. 258 ККУ).

У МОЗ назвали 10 областей, які не готові до послаблення карантину 

Залу пам’яті захисників України створено в Міноборони для вшанування пам’яті загиблих на Донбасі військовослужбовців. До Зали можуть зайти як працівники Міноборони та Генерального штабу, так і пересічні громадяни.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик з Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. У Залі на подіумах розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих, які побудовано за принципом календаря: один розворот – один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.

Щоденний ранковий поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону залежно від кількості загиблих у цей день.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

минобороні, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Річниця знищення Іл-76 на Донбасі: у Міноборони вшанували пам’ять загиблих (Відео)
02 Намагався накласти на себе руки: житель Харківщини підірвав гранату у руці
03 Прогноз погоди: В Україні очікується послаблення спеки та грози з дощами
04 Евертон почав переговори з Тіаго Сілвою
05 На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ЗМІ: у Франції скасували заборону на масові акції, запроваджену через COVID-19
ЗМІ: у Франції скасували заборону на масові акції
Під час оформлення ДТП: у столиці збили жінку-поліцейського
Під час оформлення ДТП: у столиці збили жінку-поліцейського
Підземні поштовхи: в Японії стався потужний землетрус
Підземні поштовхи: в Японії стався потужний землетрус
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Топ-10 речей без яких в таку спеку нікуди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся