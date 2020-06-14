Річниця знищення Іл-76 на Донбасі: у Міноборони вшанували пам’ять загиблих (Відео)

Сьогодні Дзвін пам’яті пролунав 60 разів.

Сьогодні в Міністерстві оборони України відбулася щоденна церемонія вшанування пам'яті українських захисників, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України.

Як повідомила прес-служба Міноборони, сьогодні Дзвін пам’яті пролунав 60 разів.

У пам’ятному заході взяли участь представники керівництва держави, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, офіцери та працівники структурних підрозділів Міноборони, Генерального штабу, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій, військовослужбовці Київського гарнізону, рідні та близькі загиблих українських Героїв, численні гості.

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"Світла пам'ять воїнам, які загинули у збитому літаку Іл-76, і всім захисникам України, котрі цього дня віддали свої життя за нашу незалежність. Не маємо права забути. Герої не вмирають!", - зазначив він.

Як повідомлялось, військово-транспортний літак ІЛ-76 14 червня 2014 року був збитий бойовиками з ПЗРК під Луганськом під час заходження на посадку. Тоді в аеропорту Луганська в оточенні були десантники 80 ДШБ. ІЛ-76 мав доставити боєприпаси, техніку і особовий склад. На борту літака перебувало 9 членів екіпажу і 40 десантників. Всі вони загинули.

За даними слідства, теракт був здійснений бойовиками Андрієм Патрушевим і Олександром Гурєєвим за наказом екс-ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького. Всі троє обвинувачуються у вчиненні терористичного акту (ч. 3 ст. 258 ККУ).

Залу пам’яті захисників України створено в Міноборони для вшанування пам’яті загиблих на Донбасі військовослужбовців. До Зали можуть зайти як працівники Міноборони та Генерального штабу, так і пересічні громадяни.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик з Дзвоном Пам’яті та Стелою, у якій вмонтовано осколки снарядів. У Залі на подіумах розміщено Книги пам’яті з іменами загиблих, які побудовано за принципом календаря: один розворот – один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки.

Щоденний ранковий поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону залежно від кількості загиблих у цей день.