В українській армії на коронавірус хворіє 171 людина

У Збройних силах України наразі 171 хворий на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Станом на 10.00 14 червня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 171 особа", - зазначається у повідомленні.

За інформацією пресслужби, всього за час пандемії одужали – 174 особи, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі, самоізоляції) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція у найближчі три доби, – 114 осіб.

За минулу добу у ЗСУ зареєстровано 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Двоє військовослужбовців та один працівник ЗСУ перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.