Уволен глава ГСЧС: чем он успел прославиться на посту

Глава ГСЧС Украины Сергей Крук уволен со своей должности. Соответствующее решение принял Кабмин.

По данным главы МВД Игоря Клименко, исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука. Отмечается, что ведомство продолжает работать в штатном режиме.

"Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения", — резюмирует Клименко.

Отметим, что в начале августа, после того, как пяти чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения по делу о гибели руководства МВД во время авиакатастрофы в Броварах, министр Клименко сообщил, что в спасательной службе ведутся внутренние проверки. Дело в том, что в ходе расследования катастрофы выяснились скандальные подробности.

"Чиновники допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", — тогда говоорили в ГБР.

Что известно о Сергее Круке

1991 — работает инженером 1-й самостоятельной государственной пожарной части в Ровно Отдела государственной пожарной охраны Управления МВД Украины в Ровенской области;

2001 — заместитель начальника по госпожарнадзора данной пожарной части;

2003 — начальник службы государственного пожарного надзора Ровенского района;

2004 — начальник десятой профессиональной пожарной части пгт. Клевань Ровенского района Отдела пожарной безопасности Госдепартамента пожарной безопасности МЧС Украины в Ровенской области;

2010 — первый заместитель начальника Главного управления МЧС Украины в Ровенской области;

2014 — возглавил Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Ровенской области;

2021 — года назначен исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2022 — года назначен Председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.