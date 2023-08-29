"Всіх саджати не будуть": за кого на звільнених територіях візьмуться силовики

Більшість людей, які залишилися в окупації, попри шалений тиск, чинять спротив

Жителі окупованих територій, які пішли на співпрацю з ворогом, мають понести за це відповідальність перед законом. Визначення критеріїв того, за що будуть притягувати до відповідальності — кропітка робота української судової служби, однак деякі критерії мають очевидний характер.

Про це "Телеграфу" розповів аналітик Анатолій Бондарчук. Обвинувачення не будуть ґрунтуватися лише на заявах, адже необхідно розрізняти випадки, коли співпраця з окупаційною владою була зумовлена тиском, а коли — добровільною.

"Звісно, ми не можемо звинуватити людину необґрунтовано. Та і загалом людей, що залишилися в окупації, багато. Наскільки правоохоронна система з цим впорається? Сказати складно. Адже це виходить за межі Кримінального кодексу. Держава працює над спеціальним законом, який може визначити перелік заходів, під які підпадає та чи інша людина, в колабораційній діяльності", — пояснив аналітик.

Ще одним важливим моментом, за його словами, є те, що ті, хто добровільно співпрацював з окупантами, після приходу української влади, ймовірно, втечуть. Але як показує практика, дехто залишається.

"І працювавши в адміністрації інформаційної політики рф, людина скаже: "Я працював, бо не було коштів на життя". Такі історії вже були. Це вирішується на судових засіданнях, й інколи справи завершуються позитивними вироками. Але чіткого законодавства поки нема", — описав ситуацію Бондарчук.

Крім того, за його словами, розгляд рішень після деокупації маленької громади — це одна історія. А, наприклад, якщо взяти цілу область або Крим — то це інша ситуація.

"Люди дев'ять років працювали, якось жили в цих умовах, тому всіх ніхто ув’язнювати не буде. Ймовірно, буде розроблена спеціальна амністія та інші механізми. І запитання будуть в основному до тих, хто займає ключові посади в окупаційних адміністраціях. Так само буде впливати публічна поведінка. Буде досліджуватися, якщо людина стояла на камеру з прапором. Загалом роботи багато", — зазначив аналітик.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Зрадники чи жертви? Як українці ставляться до колаборантів і виборів на деокупованих територіях

Раніше ми писали, як росіяни тиснуть на жителів окупованих територій України, змушуючи їх отримувати російські паспорти. Також окупанти готуються до псевдовиборів.