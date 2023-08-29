"Всех сажать не будут": за кого на освобожденных территориях возьмутся силовики

Большинство людей, оставшихся в оккупации, несмотря на бешеное давление, сопротивляются

Жители оккупированных территорий, которые пошли на сотрудничество с врагом, должны понести ответственность перед законом. Определение критериев того, за что будут привлекать к ответственности — кропотливая работа украинской судебной службы, однако некоторые критерии носят очевидный характер.

Об этом "Телеграфу" рассказал аналитик Анатолий Бондарчук. Обвинения не будут основываться только на заявлениях, ведь необходимо различать случаи, когда сотрудничество с оккупационными властями было обусловлено давлением, а когда добровольным.

"Конечно, мы не можем обвинить человека необоснованно. Да и вообще оставшихся в оккупации людей много. Насколько правоохранительная система с этим справится? Сказать сложно. Ведь это выходит за пределы Уголовного кодекса. Государство работает над специальным законом, который может определить перечень мер, под которые подпадает тот или иной человек, в коллаборационной деятельности", — объяснил аналитик.

Еще одним важным моментом, по его словам, является то, что добровольно сотрудничавшие с оккупантами после прихода украинской власти, вероятно, убегут. Но как показывает практика, некоторые остаются.

"И работавший в администрации информационной политики россии, человек скажет: "Я работал, потому что не было средств на жизнь". Такие истории уже были. Это решается на судебных заседаниях, и иногда дела завершаются положительными приговорами. Но четкого законодательства пока нет", — описал ситуацию Бондарчук.

Кроме того, по его словам, рассмотрение решений после деоккупации маленького общества — это одна история. А, например, если взять целую область или Крым — это другая ситуация.

"Люди девять лет работали, как-то жили в этих условиях, поэтому всех никто арестовать не будет. Вероятно, будет разработана специальная амнистия и другие механизмы. И вопросы будут в основном к тем, кто занимает ключевые должности в оккупационных администрациях. Точно также будет влиять публичное поведение. Будет исследоваться, стоял ли человек на камеру с флагом. В общем, работы много", — отметил аналитик.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Предатели или жертвы? Как украинцы относятся к коллаборантам и выборам на деоккупированных территориях

Раньше мы писали, как россияне давят на жителей оккупированных территорий Украины, заставляя их получать российские паспорта. Также оккупанты готовятся к псевдовыборам.