Детей с временно оккупированных территорий возят к соловьеву и говорят, что Украины уже нет, — Николай Кулеба

О спецоперациях по спасению несовершеннолетних "Телеграфу" рассказал глава центра Save Ukraine

Тема депортации украинских детей в рф и Беларусь, содержание их в так называемых лагерях в Крыму и на временно оккупированных территориях — одна из самых чувствительных. Из Украины с начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, вывезли более 20 тысяч детей. Но, как говорит глава центра Save Ukraine, бывший уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба, реальные цифры, к сожалению, намного выше, поскольку детей начали вывозить гораздо раньше. Центр занимается спасательными миссиями и вывозит детей с оккупированных территорий и из рф. Впрочем, делать это становится все труднее, ведь россия теперь не позволяет опекунам вывоз детей по украинским документам. Об этом, а также о торговле детьми, фильтрации и поездках украинских детей в Москву — читайте в нашем интервью.

"Еще за месяц до полномасштабного вторжения россияне вывезли с Донбасса 60 тысяч детей"

— Расскажите, насколько трудны спецоперации по возвращению детей из россии и с оккупированных территорий? Об этом не очень много говорят…

— На самом деле Save Ukraine уже 9 лет занимается спасением детей, речь в основном идет о зонах боевых действий. С одной стороны, это действительно спецоперации, но после того, как путин начал проводить "спецоперацию" в Украине, это слово уже приобрело другое значение. Поэтому мы называем то, что мы делаем, спасательными миссиями.

Мы понимаем, что киднепперы воруют детей в определенных целях — это может быть изнасилование, продажа на органы. Российские власти дают похищенным сертификаты на квартиры, отправляют их в школу на обучение. У них есть определенный умысел. Мы не видим, к счастью, массовых убийств детей, но это не означает, что это все не геноцид.

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба

Происходят массовые депортации, убийства, но путинская пропаганда, на которую он тратит миллиардные бюджеты, освещает лишь некоторые факты, которые Кремль хотел бы показать миру. Он представляет их действия как "спасение детей".

Например, мария львова-белова (уполномоченная президента рф по правам ребенка. — Ред.) показывала, как самолеты привозят детей из Мариуполя, как их разбирают по семьям и она сама берет одного из детей. Они показывали несколько улыбающихся лиц детей, как маленькие дети 6—7 лет получают свидетельства о рождении, российские паспорта… Хотя, если это маленькие дети, им дают конфеты, и они не особо понимают что к чему.

Мир получает искаженную информацию, поэтому так важно доносить правду о детях. Им "промывают" мозги, их русифицируют, их делают гражданами страны, пришедшей их убивать. Но им рассказывают другую историю, будто их таким образом спасают. И дальше их настраивают против Украины. Поэтому это геноцид. Это массовое явление уничтожения украинской идентичности. Та же львова-белова год назад рассказывала истории, что они из Мариуполя привезли детей, а дети пели украинские песни, гимн и говорили плохие слова о путине. Мол, до чего их довели нацисты! А вот побывав в рф, они теперь поют российский гимн. Представьте, какие превращения произошли с этими детьми.

— Сколько детей сейчас уже удалось вернуть вашему центру?

— Мы вернули 141 ребенка, который был депортирован на территорию рф или на другие оккупированные территории. Но основной деятельностью нашего центра является спасение детей, проживающих в зоне боевых действий. С начала полномасштабного вторжения мы вывезли более 100 тысяч человек из "горячих" точек.

— А что вам рассказывают дети по возвращении? Я уже видела, как они очень эмоционально делятся своими впечатлениями.

— Дети рассказывают о технологиях промывания мозгов. Как россияне им прививали ненависть к Украине. Некоторые дети признавались, что думали, будто Украины уже вообще нет, потому что так им говорили россияне. Некоторых детей запугивали, особенно тех, кто не хотел получать российские паспорта. Один мальчик мне рассказывал, что воспитатели в лагере, которые с ними работали, знали, как обрабатывать детей. Директор лагеря индивидуально приглашал каждого ребенка. Мальчикам говорили, что их отправят на войну. Потом странным образом, когда ребенок выходил, он говорил, что согласился получить российское гражданство.

Детям говорили, что если они получат гражданство, то им дадут сертификат на квартиру, и они смогут получить квартиру по достижении 18 лет. Это государственная политика путина в отношении детей.

Кстати, наши дети говорили, что в российских школах дети россиян их ненавидели — родители очень завидовали похищенным украинским детям, потому что у них есть и финансовая помощь, и какое-то жилье, хотя и заброшенное. С украинскими детьми даже не общались, их хейтили.

Уже есть случаи, когда дети, которым исполнилось 18 лет, по тому сертификату поехали в какую-то деревню и получили полуразрушенный дом. Но если ребенок не соглашается, его могут посадить даже в изолятор, заставить копать землю, убирать мусор, не кормить. То есть всячески доказывать, что если он не подчинится, то его будут наказывать постоянно. Это при том, что этот ребенок и так живет во враждебной среде.

Поэтому из-за давления многие дети соглашаются на их предложения. Работает российская политика ассимиляции.

— И многие дети ведутся на такие вещи?

– Все по-разному. С ними умело работают. Одна девочка, например, рассказала, что с оккупированной территории она была отправлена в Москву с другими подростками из Украины. Там они четыре дня были на так называемой обучающей конференции, где встречались с соловьёвым, медведевым и другими политиками и пропагандистами. С восьми утра до восьми вечера они вынуждены были там сидеть и слушать то, что им рассказывали.

— А в каких регионах чаще всего находятся наши дети в россии? Откуда вы забирали? Мне рассказывали, что это может быть и Сибирь.

— Большинство детей, которых мы забирали, находятся в приближенных к Украине регионах. Их еще не успели завезти далеко. Есть дети, которых мы возвращали из дальних регионов. И большое количество из Крыма, куда депортировали детей из Херсонской области. Сейчас большинство детей вывозится в "эвакуацию". Речь идет о тысячах случаев. Везут в Дагестан, Краснодар. И затем расселяют по территории россии. Это не всегда лагеря, это могут быть сиротские заведения. Есть исследования Йельского университета о том, что наших похищенных детей расселяли по всей территории рф.

Отдельный вопрос — это дети, вывезенные перед полномасштабным вторжением. Мы сейчас видим, что за месяц до полномасштабного вторжения россияне ктивно вывозили людей из Донбасса. Только тогда выувезли около 60 тысяч детей! Руководила этим все та же мария львова-белова, она даже публично об этом говорила в январе 2022 года. Но никто тогда не обращал внимания на эти сообщения. Что официальные лица, приближенные к путину, говорят о 60 тысячах вывезенных детей. А через месяц началась уже полномасштабная война.

Опекуны, которые едут за сиротами, сами становятся заложниками в рф

– Как дети связывались с вами? Они сами просили о спасении?

– Есть случаи, когда дети находили нас в социальных сетях. Было и такое, когда дети находили через соцсети своих родных, но те не знали, как организовать эвакуацию, и тогда уже сам ребенок находил нас.

Еще во время первых наших миссий были случаи, когда ребенок, за которым мы отправляли мать, говорил другим детям, что его вывозят. Тогда другой ребенок соединял нас со своими родителями. Очень часто информацию о похищенных детях мы получаем от тех, кого удается спасти. Дети практически оказываются в заложниках. Поэтому они хотят вырваться.

— Были ли случаи, когда у детей по возвращении находили признаки насилия?

— Да, были дети, которых физически наказывали — избивали, сажали в подвалы. Были дети, свидетельствовавшие о сексуальном насилии, что они слышали об этом в лагерях. Сейчас громкий скандал, что в каком-то лагере в Анапе педофилы насиловали детей. Расследовать мы это не можем, потому что это происходит на территории россии или Крыма. Сейчас мы можем только фиксировать, слушать показания детей.

— Юрист вашего центра говорила мне, что если у ребенка нет родителей, то его довольно трудно вывозить. Надо отправлять опекуна, и им (опекунам. — Ред.) приходится едва ли не получать гражданство россии.

– Так и есть. Если в начале мы могли вывозить детей и подходили украинские документы, то сейчас россияне это сделали невозможным. Кого-то заставляют сдавать анализ ДНК, кого-то отправляют на детектор лжи. Заставляют получать опеку над ребенком, а чтобы получить опеку, нужно получить российское гражданство. Потом некоторое время нужно ждать, чтобы оформить опеку, а дальше говорят: ты не можешь этого ребенка вывезти, потому что он сирота на попечении у российского гражданина. Мы не даем разрешения на это. И наши граждане становятся заложниками. Им дают ребенка при условии, что они никогда не уедут с территории россии.

— И как с этим быть?

— Искать возможности уехать, но об этом я вам не могу рассказать. Это уже наши технологии. Но нам приходится использовать определенные пути, чтобы спасти наших граждан. А сейчас россияне еще и сделали полностью невозможным проживание украинцев с украинскими документами на территории рф. Уже ходят по домам и предупреждают, что в случае неполучения российских паспортов будут проблемы. А для того чтобы устроить ребенка даже в школу или в садик, нужен российский паспорт. А если не устроите, говорят, мы отберем у вас ребенка.

В нашей последней миссии мы вывезли с Луганщины семью, членам которой россияне говорили, что без паспорта у них не будет никаких возможностей.

— Знаете ли вы о случаях торговли нашими детьми?

— Это вообще отдельная тема. ЕС говорит о серьезной проблеме вовлечения наших детей и граждан в торговлю людьми. Потому что множество людей убегало от войны, были открыты границы. Но до сих пор нет достаточного количества исследований, чтобы понять, как это происходит. Хотя были разные угрожающие сведения. ОБСЕ проводили соответствующие исследования.