Дітей з тимчасово окупованих територій возять до соловйова і кажуть, що України вже немає, - Микола Кулеба

Про спецоперації з порятунку неповнолітніх "Телеграфу" розповів голова центру Save Ukraine

Тема депортації українських дітей до рф та Білорусі, утримання їх в так званих таборах в Криму і на тимчасово окупованих територіях — одна з найчутливіших.З України від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, вивезли понад 20 тисяч дітей. Але, як каже голова центру Save Ukraine, колишній уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба, реальні цифри, на жаль, значно вищі, оскільки дітей почали вивозити набагато раніше. Центр займається рятувальними місіями і вивозить дітей з окупованих територій та рф. Втім, робити це стає дедалі важче, адже росія тепер не дозволяє опікунам вивезення дітей за українськими документами. Про це, а також про торгівлю дітьми, фільтрацію та поїздки українських дітей до Москви — читайте в нашому інтерв’ю.

"Ще за місяць до повномасштабного вторгнення росіяни вивезли з Донбасу 60 тисяч дітей"

— Розкажіть, наскільки важкими є спецоперації з повернення дітей з рф і з окупованих територій також? Про це не дуже багато говорять…

— Насправді Save Ukraine вже 9 років займається порятунком дітей, мова переважно йде про зони бойових дій. З одного боку, це справді спецоперації, але після того, як путін почав проводити "спецоперацію" в Україні, це слово вже набуло іншого значення. Тому ми називаємо те, що ми робимо, рятувальними місіями.

Ми розуміємо, що кіднепери крадуть дітей з певною метою — це може бути зґвалтування, продаж на органи. Російська влада дає викраденим сертифікати на квартири, відправляє їх в школу на навчання. В них є певний умисел. Ми не бачимо, на щастя, масових вбивств дітей, але це не означає, що це все не є геноцидом.

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба

Відбуваються масові депортації, вбивства, але путінська пропаганда, на яку він витрачає мільярдні бюджети, висвітлює лише певні факти, які Кремль хотів би показати світу. Він представляє їхні дії як "порятунок дітей".

Наприклад, марія львова-бєлова (уповноважена президента рф з прав дитини. — Ред.) показувала, як літаки привозять дітей з Маріуполя, як їх розбирають по сім'ях і вона сама бере одного з дітей. Вони показували кілька усміхнених облич дітей, як маленькі діти 6—7 років отримують свідоцтва про народження, російські паспорти… Хоча якщо це маленькі діти, то їм дають цукерки, й вони не особливо розуміють що до чого.

Світ отримує спотворену інформацію, тому так важливо доносити правду про дітей. Їм "промивають" мізки, їх русифікують, їх роблять громадянами країни, яка прийшла їх вбивати. Але їм розповідають іншу історію, що їх таким чином рятують. І далі їх налаштовують проти України. Тому це є геноцидом. Бо це масове явище знищення української ідентичності. Та ж львова-белова рік тому розповідала історії, що вони з Маріуполя привезли дітей, а діти співали українські пісні, гімн і казали погані слова про путіна. Мовляв, до чого їх довели ці нацисти! А от побувши у рф, вони тепер співають російський гімн. Уявіть, які перетворення відбулись з цими дітьми.

— Скільки дітей станом на зараз вже вдалось повернути вашому центру?

— Ми повернули 141 дитину, яка була депортована на територію рф або на інші окуповані території. Але основною діяльністю нашого центру є порятунок дітей, які проживають в зоні бойових дій. Від початку повномасштабного вторгнення ми вивезли понад 100 тисяч людей з "гарячих" точок.

— А що вам розповідають діти після повернення? Бо я вже побачила, як вони дуже емоційно діляться своїми враженнями.

— Діти розповідають про технології промивання мізків. Як росіяни їм прищеплювали ненависть до України. Деякі діти зізнавались, що думали, що України вже взагалі не існує — бо так їм про це говорили росіяни. Деяких дітей залякували, особливо, тих, хто не хотів отримувати російські паспорти. Один хлопчик мені розповідав, що ті вихователі в таборі, які з ними працювали, знали, як оброблювати дітей. Директор табору індивідуально запрошував кожну дитину. Хлопчикам казали, що їх відправлять на війну. Потім дивним чином, коли дитина виходила, вона казала, що погодилась отримати російське громадянство.

Дітям казали, що якщо вони отримають громадянство, то їм дадуть сертифікат на квартиру, і вони зможуть отримати квартиру, по досягненню 18 років. Це державна політика путіна щодо дітей.

До речі, наші діти казали, що у російських школах діти росіян їх ненавиділи — їхні батьки дуже заздрили викраденим українським дітям, що в них є і фінансова допомога, і якесь житло, хоч і занедбане. З українськими дітьми навіть не спілкувались, їх хейтили.

Вже є випадки, коли діти, яким виповнилось 18 років, по тому сертифікату поїхали в якесь село і отримали напіврозвалений будинок. Але якщо дитина не погоджується, то її можуть посадити навіть в ізолятор, змусити копати землю, прибирати сміття, не годувати. Тобто всіляко доводити, що якщо вона не підкориться, то її будуть постійно карати. Це при тому, що ця дитина і так живе у ворожому середовищі.

Тому через тиск багато дітей погоджуються на їхні пропозиції. Працює російська політика асиміляції.

— І багато дітей ведуться на такі речі?

— Все по-різному. З ними вміло працюють. Одна дівчинка, наприклад, розповіла, що з окупованої території її відправили у Москву з іншими підлітками з України. Там вони чотири дні були на так званій навчальній конференції, де зустрічались з соловйовим, медведєвим і з іншими політиками та пропагандистами. З восьмої ранку до восьмої вечора вони змушені були там сидіти і слухати те, що їм розповідали.

— А в яких регіонах найчастіше знаходяться наші діти у рф? Звідки ви забирали? Мені розповідали, що це може бути й Сибір.

— Більшість дітей, яких ми забирали, знаходяться в наближених до України регіонах. Їх ще не встигли завезти далеко. Є діти, яких ми повертали з дальніх регіонів. І велика кількість з Криму, куди вони депортували дітей з Херсонщини. Зараз більшість дітей вивозять в "евакуацію". Йдеться про тисячі випадків. Везуть в Дагестан, в Краснодар. І потім розселяють по території рф. Це не завжди табори, це можуть бути сирітські заклади. Є дослідження Єльського університету про те, що наших викрадених дітей розселяли по всій території рф.

Окреме питання — це діти, яких вивезли перед повномасштабним вторгненням. Ми зараз бачимо, що за місяць до повномасштабного вторгнення росіяни активно вивозили людей з Донбасу. Лише тоді вивезли близько 60 тисяч дітей! Керувала цим все та ж марія львова-бєлова, вона навіть публічно про це говорила у січні 2022 року. Але ніхто тоді не звертав увагу на ці повідомлення. Що офіційні особи, наближені до путіна, кажуть про 60 тисяч вивезених дітей. А за місяць почалась вже повномасштабна війна.

Опікуни, що їдуть за сиротами, самі стають заручниками в рф

— Як діти зв’язувались з вами? Вони самі просили про порятунок?

— Є випадки, коли діти знаходили нас в соціальних мережах. Було й таке, коли діти знаходили через мережі своїх рідних, але ті не знали, як влаштувати евакуацію, і тоді вже сама дитина знаходила нас…

Ще на перших наших місіях були випадки, коли дитина, за якою ми відправляли матір, казала іншим дітям, що її вивозять. Тоді інша дитина з’єднувала нас зі своїми батьками. Дуже часто інформацію про викрадених дітей ми отримуємо від тих, кого вдається врятувати. Діти фактично опиняються в заручниках. Тому вони хочуть вирватись.

— Чи були випадки, коли в дітей після повернення знаходили ознаки насилля?

— Так, були діти, яких фізично карали — били, садили в підвали. Були діти, які свідчили про сексуальне насилля, що вони чули про це в таборах. Зараз гучний скандал, що в якомусь таборі в Анапі педофіли ґвалтували дітей. Розслідувати ми це не можемо, бо це відбувається на території рф або Криму. Зараз ми можемо тільки фіксувати. Ми маємо змогу лише чути свідчення дітей.

— Юристка вашого центру казала мені, що якщо в дитини немає батьків, то її досить важко вивозити. Треба відправляти опікуна, і їм (опікунам. — Ред.) доводиться собі ледь не отримувати громадянство рф.

— Так і є. Якщо на початку ми могли вивозити дітей і підходили українські документи, то зараз росіяни це фактично унеможливили. Когось змушують здавати аналіз ДНК, когось відправляють на детектор брехні. Змушують отримувати опіку над дитиною, а щоб отримати опіку, треба отримати російське громадянство. Потім деякий час треба чекати, щоб оформити опіку, а далі кажуть: ти не можеш цю дитину вивезти, бо вона сирота під опікою у російського громадянина. Ми не даємо дозволу на це. І наші громадяни стають заручниками. Їм дають дитину за умови, що вони ніколи не виїдуть з території рф.

— І як з цим бути?

— Шукати можливості виїхати, але про це я вам не можу розповісти. Це вже наші технології. Але нам доводиться використовувати певні шляхи, щоб врятувати наших громадян. А зараз росіяни ще й повністю унеможливили проживання українців з українськими документами на території рф. Вже ходять по домівках і попереджають, що у разі неотримання російських паспортів, будуть проблеми. А для того, щоб влаштувати дитину навіть в школу чи в садочок, потрібен російський паспорт. А якщо не влаштуєте, кажуть, то ми відберемо у вас дитину.

В нашій останній місії ми вивезли з Луганщини родину, членам якої росіяни казали, що без паспорту в них не буде жодних можливостей.

— Чи знаєте ви про випадки торгівлі нашими дітьми?

— Це взагалі окрема тема. ЄС каже про серйозну проблему залучення наших дітей та громадян у торгівлю людьми. Тому що велика кількість людей втікала від війни, були відкриті кордони. Але досі ще немає достатньої кількості досліджень, щоб зрозуміти, як це відбувається. Хоча були різні загрозливі відомості. ОБСЄ проводили відповідні дослідження.