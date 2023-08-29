Предатели или жертвы? Как украинцы относятся к коллаборантам и выборам на деоккупированных территориях

Телеграф узнал, кого Украина должна судить за сотрудничество с оккупантами и как восстановить доверие к выборам на освобожденных землях

Враг активно пытается изолировать украинцев на временно оккупированных территориях от внешнего мира. Оккупанты не просто запугивают людей, а строят новую информационную инфраструктуру — перепрофилируют украинское телевидение и радио под свои нужды, а также создают Telegram-каналы для пропаганды. Сейчас украинцы в оккупации почти не имеют доступа к объективной информации.

Классические мифы российской пропаганды на ТОТ: "Только что территории будут освобождены, Украина немедленно начнет массовую мобилизацию, всех без исключения обвинят в колаборанстве, а получившие российский паспорт (часто это было принудительно или под давлением) попадут в тюрьму или вообще подлежат расстрелу". Один из последних мифов – якобы Украина взорвала Каховскую ГЭС и покинула своих граждан.

При этом отношение украинцев к оставшимся на ТОТ различается. Кто-то считает жителей оккупированных территорий жертвами обстоятельств, а кто-то предателями и коллаборантами. О процентном отношении этих взглядов аналитики Анатолий Бондарчук и Дмитрий Баштовой рассказали на презентации результатов исследования гражданской сети "Опора", которая прошла в "Медиацентре Украина".

Что вынуждает граждан Украины оставаться на оккупированных территориях. Что подталкивает людей к получению российских паспортов? Кто должен нести ответственность перед законом за сотрудничество с оккупационными властями? Должна ли Украина откладывать выборы на оккупированных территориях после их освобождения? В сложных вопросах разбирался "Телеграф".

Дольше оккупация — меньше доверия

россия заинтересована поссорить жителей оккупированных территорий с живущими на подконтрольных Украине землях. Однако, по результатам исследования "Опоры", подавляющее большинство украинцев (72%) считают жителей оккупированных после 24 февраля территорий жертвами обстоятельств, и только 12% думают о них как о коллаборантах или безразличных к Украине. Вместе с тем, респонденты несколько хуже относятся к гражданам, жившим в оккупации последние 9 лет — в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Почти все опрошенные (94,5%) назвали представителей силовых структур и военных, перешедших на службу к оккупационным властям, предателями. Такого же мнения респонденты и о людях, которые помогали российской администрации организовывать на оккупированных украинских территориях так называемые выборы и референдумы. Еще 92% хотели бы привлечь к ответственности людей, баллотировавшихся на этих "выборах".

Часть опрошенных считают, что привлечь к ответственности за коллаборационизм нужно и тех, кто принимал российские паспорта и выплаты, голосовал на референдумах, учил детей по российской программе и т.д. Более лояльное отношение только к медикам, вынужденным лечить российских военных.

Справедливы ли критерии обвинения?

По словам аналитика Анатолия Бондарчука, стратегия обвинения всех жителей оккупированных территорий неприемлема. Здесь возникает проблема: не все украинцы понимают контекст вынужденного сотрудничества. Так случилось, потому что:

в СМИ активно освещают факты коллаборантства местных политиков и граждан, однако это не массовое явление;

работает российский миф, что большинство жителей Крыма и Донбасса вроде бы хотели стать частью россии. Такие люди были, но их процент значительно меньше тех, кто поддерживал целостность Украины;

не хватает информации о реалиях жизни на оккупированных территориях (давление, похищение, сложная гуманитарная ситуация и т.п.).

Ключевое послание — большинство людей, оставшихся на ТОТ, несмотря на бешеное давление, сопротивляются оккупации (чего только стоит движение "Желтая лента") и ждут освобождения.

— Мы общаемся с людьми с оккупированных территорий. Многие отказываются от рублей, кто-то принципиально разговаривает на украинском, получают украинскую зарплату. Не раскрывая, что именно, но люди говорили, что оккупанты не смогли захватить сразу все субъекты хозяйствования или предприятия. От российских выплат не отказываются, например, пенсионеры, — говорит Анатолий Бондарчук в комментарии "Телеграфу".

Презентация исследования "Отношение украинцев к оставшимся на временно оккупированных территориях"

Кого привлечь к ответственности за коллаборационизм?

Оккупанты прежде всего оказывают давление на наемных работников любого бюджетного учреждения: педагоги, медики и чиновники. Обычно под давлением они соглашаются на сотрудничество. Как говорит Анатолий Бондарчук, определить критерии того, за что будут привлекать к ответственности, — кропотливая работа украинской судебной службы. Однако некоторые критерии носят очевидный характер.

— Обвинения не будут основываться только на заявлениях. Тогда как различать случаи, когда сотрудничество с оккупационными властями было обусловлено давлением от добровольного сотрудничества? Есть ли какие критические критерии, по которым одного человека уже можно привлечь к ответственности, а другого еще нет?

— Конечно, мы не можем обвинить человека необоснованно. Да и вообще людей, оставшихся в оккупации, много. Насколько правоохранительная система справится с этим? Сказать сложно. Это ведь выходит за пределы Уголовного кодекса. Правительство работает над особым законом, который может найти список, под который подпадает тот либо другой человек, в коллаборационной деятельности.

Еще один важный пункт – те, кто добровольно сотрудничал с оккупантами, после прихода украинской власти, вероятно, убегут. Но как показывает практика, некоторые остаются. И работав в администрации информационной политики россии, человек скажет: "Я работал, потому что не было средств на жизнь". Такие истории уже были. Это решается на судебных заседаниях и иногда дела завершаются положительными приговорами. Но четкого законодательства пока нет.

Со всем тем рассмотрение решений после деоккупации маленькой общины – это одна история. А, например, если взять целую область или Крым — это другая ситуация. Люди девять лет работали, как-то жили в этих условиях, поэтому всем тюремного заключения не будет. Вероятно, будет разработана специальная амнистия и другие механизмы. И вопросы будут в основном к тем, кто занимает ключевые посты в оккупационных администрациях. Так же будет влиять публичное поведение. Будет исследоваться, если человек стоял на камеру с флагом. В общем, работы много.

И когда наша власть вернет территории, но не станет сажать всех, кто даже голосовал на выборах — некоторых наших граждан это может не устраивать. Именно с такой частью населения должны работать власти, СМИ и общественный сектор. И нашей целью было исследовать процентное значение такой категории, — отмечает Анатолий Бондарчук.

Отсрочка выборов на деоккупированных территориях

Как показало исследование "Опоры", большинство украинцев (68,4%) соглашаются подождать с голосованиями на освобожденных территориях. Ведь важно учесть опасения людей, предыдущий опыт при сопротивлении и другие факторы. Как считает аналитик Дмитрий Баштовой, восстановление объективности и доверия к выборам станет систематической работой власти и общественного сектора.

— Как можно построить доверие к выборам у жителей оккупированных территорий? Какая должна быть политика украинской власти?

— Доверие вернется через понимание состоявшихся стабилизационных мер. И, по-моему, после того, как вернется справедливость на оккупированных территориях. После того как проведут четкую организацию избирательного процесса. Не выйдет прийти и сразу проводить голосование.

Давайте откровенно, даже на находящихся в оккупации украинских территориях выборы не могут состояться без подготовки населения. Здесь тоже нужно доверие к политической системе и она должна быть репрезентативна. Даже к той же Верховной Раде.

Это вопрос подробно продуманной политики. Для этого и нужна отсрочка, потому что важно максимально интегрировать людей в нашу политическую жизнь. И вместе с этим, когда будет максимально поэтапно, спланировано и продумано, то и вернется доверие в целом к избирательному процессу.

В общем, бесконфликтная реинтеграция — это конечная цель, к которой должна прийти Украина, — резюмирует аналитик.