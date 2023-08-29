Зеленский уволил главу СБУ в одной из областей: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №548/2023 об увольнении главы СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова. Он занимал эту должность с июля прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Кто заменит его на должности главы Службы безопасности Украины в регионе пока неизвестно.

До того как занять руководящую должность в Закарпатье, Евгений Борзилов был начальником СБУ в Полтавской области с 2019 по 2022 года. До этого, в 2014 году, он был замначальника управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Как сообщают СМИ, Евгений Борзилов фигурировал в нескольких скандалах. К примеру, Печерский суд Киева признал его виновным в нетрезвом вождении. По словам его коллег, у Борзилова есть якобы проблемы с алкоголем и он часто садится за руль выпившим. Также подчиненные обвиняли его в коррупции — у уже бывшего главы СБУ Закарпатья есть "благотворительный фонд", вклад в который помогает решить вопрос в свою пользу.