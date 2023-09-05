СБУ объявило о подозрении российскому олигарху Фридману: что успел натворить горе-"украинец"

Сейчас Фридман скрывается

Российский олигарх Михаил Фридман, который хотел дать денег Украине, чтобы откупится от санкций Запада, получил подозрение от СБУ. Теперь ему грозит тюремный срок.

Согласно материалам следствия, фигурант за время полномасштабного вторжения "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов рф.

"Для финансирования захватнических проектов кремля олигарх использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп. Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия россии", поставляемой оккупантам на передовую", — говорится в сообщении.

Фридман, по данным СБУ, еще и организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок рф, воюющих в Украине, а его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте. Кроме того, российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе россии мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины.

Исходя из всего вышесказанного, украинские правоохранители объявили фигуранту о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что в настоящий момент Фридман скрывается от правосудия, однако, если его удастся притянуть к ответственности, то ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией.

Напомним, как уже писал "Телеграф", Михаил Фридман является уроженцем Львова и российским олигархом. В Украине он вместе с другими россиянами владел "Альфа-Банком Украина" — дочерним банком российской "Альфа Групп", работающим в Украине с 1992 года, и входящим в ТОП-5 отечественных банков по размерам активов. Его, к слову, уже национализировали. В первые дни полномасштабного вторжения он осудил войну, что, впрочем, не спасло его от международных персональных санкций и ареста корпоративных прав "Альфа-Банк Украина". Летом 2022 года вокруг Михаила Фридмана возникла информационная шумиха – появилась информация о якобы получении ими украинского гражданства, чтобы избавиться от санкций, что было опровергнуто в Офисе президента. Более подробно о Фридмане и о других путинских олигархах вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Недавно Фридмана засекли во Львове. Украинский журналист Михаил Ткач пытался пообщаться с ним по поводу войны, но он ушел от разговора, сославшись на "запрет дачи иноверью от юристов". Также он не стал отвечать, считает ли путина военным преступником.

Ранее мы писали о том, что Латынина заступилась за путинских олигархов и угодила в скандал.