СБУ оголосило про підозру російському олігарху Фрідману: що встиг наробити горе-"українець"

Зараз Фрідман ховається

Російський олігарх Михайло Фрідман, який хотів дати гроші Україні, щоб відкупитися від санкцій Заходу, отримав підозру від СБУ. Тепер йому загрожує тюремний термін.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант за час повномасштабного вторгнення "влив" близько 2 млрд рублів у кілька військових заводів країни-агресора. Серед них – "Тульський патронний завод", що виробляє патрони, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виготовляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та гелікоптерів росії.

"Для фінансування загарбницьких "проєктів" кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия россии", яка постачається окупантам на передову", — йдеться у повідомленні.

Фрідман, за даними СБУ, ще й організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, що воюють в Україні, а його страхові компанії взяли на себе страхування військової техніки, а також життя та здоров’я російських загарбників на фронті. Крім того, російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольну спецслужбі росії мобільний зв’язок у тимчасово окупованих регіонах України.

Виходячи з усього вищесказаного, українські правоохоронці оголосили фігуранту про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою. Наголошується, що зараз Фрідман ховається від правосуддя, однак, якщо його вдасться притягнути до відповідальності, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією.

Нагадаємо, як уже писав "Телеграф", Михайло Фрідман є уродженцем Львова та російським олігархом. В Україні він разом з іншими росіянами володів "Альфа-Банком Україна" — дочірнім банком російської "Альфа Груп", який працює в Україні з 1992 року, і входив до ТОП-5 вітчизняних банків за розмірами активів. Його, до речі, вже націоналізували. У перші дні повномасштабного вторгнення він засудив війну, що, втім, не врятувало його від міжнародних персональних санкцій та арешту корпоративних прав Альфа-Банк Україна. Влітку 2022 року навколо Михайла Фрідмана виник інформаційний галас – з’явилася інформація про нібито отримання ними українського громадянства, щоб позбавитися санкцій, що було спростовано в Офісі президента. Докладніше про Фрідмана та інших путінських олігархів ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням .

Нещодавно Фрідмана засікли у Львові. Український журналіст Михайло Ткач намагався поспілкуватися з ним з приводу війни, але він уникнув розмови, пославшись на "заборону дачі іновір’ю від юристів". Також він не став відповідати, чи вважає путіна військовим злочинцем.

Раніше ми писали про те, що Латиніна заступилася за путінських олігархів і потрапила у скандал.