Десятки обысков в нескольких областях: СБУ занялась новым большим делом

Власти взялись за возможные хищения

Служба безопасности Украины во вторник, 5 сентября, проводит обыски в нескольких областях. Они проходят в рамках ранее открытых уголовных производств по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает "Суспільне". Издание ссылается на свои источники в СБУ.

"Сотрудники ведомства при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас в нескольких областях производится более 20 обысков", — сообщили в СБУ, не уточняя, в каких именно регионах проходят обыски.

Вероятно, следственные действия затрагивают Черниговщину. Об обысках у себя дома утром 5 сентября сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако. Он добавил, что силовики, вероятно, "будут искать трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Служба безопасности совместно с ГБР провела обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов Владимира Макеенко. Они проводились по делу об отмывании более 500 млн гривен.