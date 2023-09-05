Десятки обшуків у кількох областях: СБУ взялася за нову велику справу

Влада взялася за можливі розкрадання

Служба безпеки України у вівторок, 5 вересня, проводить обшуки у кількох областях. Вони проходять у рамках раніше відкритих кримінальних проваджень із зловживань на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє "Суспільне". Видання посилається на свої джерела до СБУ.

"Співробітники відомства при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора проводять слідчі заходи в рамках раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновлення енергетичної інфраструктури України. Зараз у кількох областях проводиться понад 20 обшуків", — повідомили в СБУ, не уточнюючи, в яких саме регіонах їх проводять.

Ймовірно, слідчі дії торкаються Чернігівщини. Про обшуки вдома вранці 5 вересня повідомив виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Він додав, що силовики, ймовірно, "шукатимуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Служба безпеки спільно з ГБР провела обшуки щодо місць проживання та роботи колишнього народного депутата України, екс-заступника голови фракції забороненої Партії регіонів Володимира Макеєнка. Вони проводилися у справі про відмивання понад 500 млн. гривень.