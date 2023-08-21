Корупція в "Харківобленерго": наглядова рада підприємства звернулась до профільного Комітету Верховної Ради

Багатомільйонні розкрадання навіть в час повномасштабної війни – дії керівництва акціонерного товариства АТ "Харківобленерго" несуть пряму загрозу енергетичній стійкості прифронтового регіону та ставлять під сумнів можливість доцільного використання міжнародної допомоги. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив член наглядової ради підприємства Іван Герасимович і передав матеріали, які є підтвердженням корупційних дій керівництва.

Інвестори-міноритарії занепокоїлись станом справ в обленерго і виявили факти розкрадань. Ще в 2021 році до антикорупційного бюро було передано інформацію стосовно 22 епізодів на суму понад 380 млн грн – повідомив Герасимович.

Лише в травні поточного року НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно топ-менеджменту обленерго по 14 епізодам. Як приклад, член наглядової ради наводить закупівлю бетонних стовпів – якщо інші гравці на ринку закуповують їх в середньому по 3 тис. грн, то АТ "Харківобленерго" купляє їх вже по 5.

"Ми хочемо єдиного – щоб підприємство працювало, щоб менеджмент просто виконував свою роботу, а не крав. Коли є такі факти стосовно керівників, чи можуть вони управляти, тим паче під час війни? НАБУ порушує справи, ми піднімаємо питання перед іншими членами наглядової ради, з їх участю звертаємось до МінЕнерго. Багаторічна неприхована корупція – це вимагає відповідних заходів", — говорить член наглядової ради.

У Комітеті визнали ситуацію кричущою і озвучили намір вплинути на державного регулятора з метою проведення внутрішнього аудиту.

Нагадаємо, частка держави в підприємстві становить 65%, трохи менше 30% з грудня 2020 року належить промислово-інвестиційній групі "Смарт-Холдинг". Завищені ціни на закупівлі – не єдине питання до менеджменту енергетичної компанії. Раніше журналісти "Схем" помітили, що підприємство "приписує" мільйони спожитих кіловат приватним споживачам, а юридичним навпаки занижує.