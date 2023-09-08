Есть погибшие и много пострадавших: что известно о прилете в Кривом Роге (фото)

Утром в пятницу, 8 сентября, на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога, практически сразу после этого в Кривом Роге раздался мощный взрыв. Погиб полицейский, еще 25 человек пострадали.

О ситуации сообщил глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Он уточнил, что ракета попала в админздание.

"Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется", — написал он.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале сообщил уточненную информацию по пострадавшим в результате российского удара по Кривому Рогу. По состоянию на 10:00 количество травмированных возросло до 25 человек.

"В результате российского удара погиб полицейский. Еще трое спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести", — рассказал он детали трагедии.

Клименко добавил, что на месте прилета вспыхнул пожар. Он охватил площадь в 200 квадратных метров, огонь тушат спасатели.

Кроме того, пострадали и расположенные рядом жилые дома. Полиция проводит поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

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